https://ria.ru/20210522/sanktsii-1733437518.html
В Совфеде санкции США по "Северному потоку — 2" назвали попыткой сохранить лицо
В Совфеде санкции США по "Северному потоку — 2" назвали попыткой сохранить лицо - РИА Новости, 22.05.2021
В Совфеде санкции США по "Северному потоку — 2" назвали попыткой сохранить лицо
США не смогли нанести значительный ущерб проекту "Северный поток — 2", теперь они стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции, заявил РИА... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:51
2021-05-22T11:51
2021-05-22T14:24
россия
морская спасательная служба
северный поток — 2
владимир джабаров
сша
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. США не смогли нанести значительный ущерб проекту "Северный поток — 2", теперь они стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2", сообщает американский минфин. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
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россия, морская спасательная служба, северный поток — 2, владимир джабаров, сша