https://ria.ru/20210522/sanktsii-1733437518.html

В Совфеде санкции США по "Северному потоку — 2" назвали попыткой сохранить лицо

В Совфеде санкции США по "Северному потоку — 2" назвали попыткой сохранить лицо - РИА Новости, 22.05.2021

В Совфеде санкции США по "Северному потоку — 2" назвали попыткой сохранить лицо

США не смогли нанести значительный ущерб проекту "Северный поток — 2", теперь они стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции, заявил РИА... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:51

2021-05-22T11:51

2021-05-22T14:24

россия

морская спасательная служба

северный поток — 2

владимир джабаров

сша

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. США не смогли нанести значительный ущерб проекту "Северный поток — 2", теперь они стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2", сообщает американский минфин. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.

https://ria.ru/20210522/potok-1733430038.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, морская спасательная служба, северный поток — 2, владимир джабаров, сша