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В Совфеде санкции США по "Северному потоку — 2" назвали попыткой сохранить лицо
В Совфеде санкции США по "Северному потоку — 2" назвали попыткой сохранить лицо - РИА Новости, 22.05.2021
В Совфеде санкции США по "Северному потоку — 2" назвали попыткой сохранить лицо
США не смогли нанести значительный ущерб проекту "Северный поток — 2", теперь они стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции, заявил РИА... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:51
2021-05-22T14:24
россия
морская спасательная служба
северный поток — 2
владимир джабаров
сша
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. США не смогли нанести значительный ущерб проекту "Северный поток — 2", теперь они стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2", сообщает американский минфин. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
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россия, морская спасательная служба, северный поток — 2, владимир джабаров, сша

В Совфеде санкции США по "Северному потоку — 2" назвали попыткой сохранить лицо

11:51 22.05.2021 (обновлено: 14:24 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. США не смогли нанести значительный ущерб проекту "Северный поток — 2", теперь они стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Американцам надо как-то сохранить лицо, раз уже не смогли ударить по-крупному. Они понимают, что эти санкции не смертельны для нас. Вот они укусили, именно как отступить красиво, не более того", - сказал политик.
США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2", сообщает американский минфин. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
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РоссияМорская спасательная службаСеверный поток — 2Владимир ДжабаровСША
 
 
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