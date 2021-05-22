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Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Конго
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Конго - РИА Новости, 22.05.2021
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Конго
Два пассажирских самолета авиакомпаний TAP и Ethiopian Airlines едва избежали столкновения в небе над городом Лубумбаши на юге Демократической республики Конго... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T14:36
2021-05-22T14:36
ethiopian airlines
виндхук
аддис-абеба
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два пассажирских самолета авиакомпаний TAP и Ethiopian Airlines едва избежали столкновения в небе над городом Лубумбаши на юге Демократической республики Конго (ДРК), сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой письмо главы минтранса страны, попавшее в его распоряжение."В моем распоряжении имеется очень тревожная информация, согласно которой (существовала) высокая угроза катастрофы в воздушном пространстве нашей страны", - заявил министр транспорта ДРК Черубин Окенде Сенга в письме к главе управления воздушного транспорта ДРК, датированном 20 мая.По словам министра, инцидент произошел в среду. Самолет Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Виндхук, и воздушное судно португальского перевозчика TAP, следовавшее по маршруту Лиссабон-Мапуто, "едва избежали столкновения на пересечении воздушных путей" над городом Лубумбаши, отмечает министр.Как говорится в письме, инцидент произошел "из-за отсутствия коммуникаций между членами экипажа и аэропортом Лубумбаши". Министр заявил, что, возможно, не работали ретранслирующие антенны в городах Камина и Калемие. Учитывая "угрозу катастрофы", министр призвал составить отчет в связи с инцидентом, а также в связи с "общей ситуацией, касающейся воздушного пространства" ДРК.
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ethiopian airlines, виндхук, аддис-абеба, в мире

Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Конго

14:36 22.05.2021
 
© AP Photo / John BompengoПолиция в Конго
Полиция в Конго - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© AP Photo / John Bompengo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два пассажирских самолета авиакомпаний TAP и Ethiopian Airlines едва избежали столкновения в небе над городом Лубумбаши на юге Демократической республики Конго (ДРК), сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой письмо главы минтранса страны, попавшее в его распоряжение.
"В моем распоряжении имеется очень тревожная информация, согласно которой (существовала) высокая угроза катастрофы в воздушном пространстве нашей страны", - заявил министр транспорта ДРК Черубин Окенде Сенга в письме к главе управления воздушного транспорта ДРК, датированном 20 мая.
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По словам министра, инцидент произошел в среду. Самолет Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Виндхук, и воздушное судно португальского перевозчика TAP, следовавшее по маршруту Лиссабон-Мапуто, "едва избежали столкновения на пересечении воздушных путей" над городом Лубумбаши, отмечает министр.
Как говорится в письме, инцидент произошел "из-за отсутствия коммуникаций между членами экипажа и аэропортом Лубумбаши". Министр заявил, что, возможно, не работали ретранслирующие антенны в городах Камина и Калемие. Учитывая "угрозу катастрофы", министр призвал составить отчет в связи с инцидентом, а также в связи с "общей ситуацией, касающейся воздушного пространства" ДРК.
 
Ethiopian AirlinesВиндхукАддис-АбебаВ мире
 
 
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