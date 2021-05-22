https://ria.ru/20210522/samolety-1733453148.html
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Конго
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Конго - РИА Новости, 22.05.2021
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Конго
Два пассажирских самолета авиакомпаний TAP и Ethiopian Airlines едва избежали столкновения в небе над городом Лубумбаши на юге Демократической республики Конго... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T14:36
2021-05-22T14:36
2021-05-22T14:36
ethiopian airlines
виндхук
аддис-абеба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560568_0:110:3219:1921_1920x0_80_0_0_5546a6d0d6c63cb3f98c1905942653e6.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два пассажирских самолета авиакомпаний TAP и Ethiopian Airlines едва избежали столкновения в небе над городом Лубумбаши на юге Демократической республики Конго (ДРК), сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой письмо главы минтранса страны, попавшее в его распоряжение."В моем распоряжении имеется очень тревожная информация, согласно которой (существовала) высокая угроза катастрофы в воздушном пространстве нашей страны", - заявил министр транспорта ДРК Черубин Окенде Сенга в письме к главе управления воздушного транспорта ДРК, датированном 20 мая.По словам министра, инцидент произошел в среду. Самолет Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Виндхук, и воздушное судно португальского перевозчика TAP, следовавшее по маршруту Лиссабон-Мапуто, "едва избежали столкновения на пересечении воздушных путей" над городом Лубумбаши, отмечает министр.Как говорится в письме, инцидент произошел "из-за отсутствия коммуникаций между членами экипажа и аэропортом Лубумбаши". Министр заявил, что, возможно, не работали ретранслирующие антенны в городах Камина и Калемие. Учитывая "угрозу катастрофы", министр призвал составить отчет в связи с инцидентом, а также в связи с "общей ситуацией, касающейся воздушного пространства" ДРК.
https://ria.ru/20210522/ebola-1733428676.html
виндхук
аддис-абеба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560568_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_ac6bb74ce032d603dd721b15065ce6e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ethiopian airlines, виндхук, аддис-абеба, в мире