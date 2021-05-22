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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210522/rpts-1733464951.html
В РПЦ назвали ПЦУ американским политическим проектом
В РПЦ назвали ПЦУ американским политическим проектом - РИА Новости, 22.05.2021
В РПЦ назвали ПЦУ американским политическим проектом
Православная церковь Украины (ПЦУ), за которой Русская и Украинская православные церкви не признают статуса канонической, от начала и до конца была политическим РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:52
2021-05-22T16:52
религия и мировоззрение
энтони блинкен
украинская православная церковь
петр порошенко
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
сша
киев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Православная церковь Украины (ПЦУ), за которой Русская и Украинская православные церкви не признают статуса канонической, от начала и до конца была политическим проектом США, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего двухдневного визита в Киев встретится с главой ПЦУ Епифанием (Думенко)."Тот факт, что госсекретарь США встретился с руководителем раскола, но не встретился ни с одним другим религиозным лидером ... свидетельствует в очередной раз, что так называемая ПЦУ во главе с так называемым митрополитом, а на самом деле лжемитрополитом Епифанием - это проект США, политический проект от начала и до конца. Это не то, что родилось в недрах церковной жизни - это то, что было создано американцами для того, чтобы в очередной раз воплотить тот принцип, которым они руководствуются: "разделяй и властвуй", - сказал Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он отметил, что патриарх Константинопольский Варфоломей стал орудием воплощения этого принципа. "Тем человеком, который осуществил этот американский план, был патриарх Варфоломей. Его зависимость от Америки также совершенно очевидна, всем известна, и она, собственно, никем не скрывается", - добавил он.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура - Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
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энтони блинкен, украинская православная церковь, петр порошенко, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, сша, киев

В РПЦ назвали ПЦУ американским политическим проектом

16:52 22.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСофийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Православная церковь Украины (ПЦУ), за которой Русская и Украинская православные церкви не признают статуса канонической, от начала и до конца была политическим проектом США, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего двухдневного визита в Киев встретится с главой ПЦУ Епифанием (Думенко).
"Тот факт, что госсекретарь США встретился с руководителем раскола, но не встретился ни с одним другим религиозным лидером ... свидетельствует в очередной раз, что так называемая ПЦУ во главе с так называемым митрополитом, а на самом деле лжемитрополитом Епифанием - это проект США, политический проект от начала и до конца. Это не то, что родилось в недрах церковной жизни - это то, что было создано американцами для того, чтобы в очередной раз воплотить тот принцип, которым они руководствуются: "разделяй и властвуй", - сказал Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что патриарх Константинопольский Варфоломей стал орудием воплощения этого принципа. "Тем человеком, который осуществил этот американский план, был патриарх Варфоломей. Его зависимость от Америки также совершенно очевидна, всем известна, и она, собственно, никем не скрывается", - добавил он.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
16:13Религия и мировоззрение
В РПЦ предостерегли от односторонней поддержки Палестины или Израиля
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура - Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.
ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
 
Религия и мировоззрениеЭнтони БлинкенУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьСШАКиев
 
 
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