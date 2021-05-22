https://ria.ru/20210522/rpts-1733460886.html

В РПЦ предостерегли от односторонней поддержки Палестины или Израиля

В РПЦ предостерегли от односторонней поддержки Палестины или Израиля - РИА Новости, 22.05.2021

В РПЦ предостерегли от односторонней поддержки Палестины или Израиля

Односторонняя поддержка Палестины или Израиля может привести к эскалации конфликта между ними в будущем, а для его преодоления необходимо исполнять... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T16:13

2021-05-22T16:13

2021-05-22T16:28

религия и мировоззрение

иерусалимская православная церковь

московский патриархат

отдел внешних церковных связей московского патриархата

иерусалим

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Односторонняя поддержка Палестины или Израиля может привести к эскалации конфликта между ними в будущем, а для его преодоления необходимо исполнять принимавшиеся длительное время решения ООН, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Решения, которые длительное время принимались по линии Организации Объединенных Наций - если они будут воплощаться в жизнь, в конечном итоге будет создано стабильное палестинское государство, находящееся рядом с Государством Израиль, которое сможет с Государством Израиль мирно сосуществовать. Если будет продолжаться односторонняя поддержка той или иной стороны, то, к сожалению, эскалации военных действий можно ожидать и в будущем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Чем скорее будет найдено политическое решение, чтобы и израильтяне, и палестинцы могли жить на этой земле, тем лучше будет и для тех, и для других, отметил митрополит. "Русская православная церковь всегда призывает к миру на Святой земле. Мы молимся об Иерусалиме, а Иерусалимская православная церковь прилагает большие усилия, чтобы примирить обе стороны", - подчеркнул он.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20210521/rpts-1733403395.html

иерусалим

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иерусалимская православная церковь, московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, иерусалим, палестина, египет, в мире