Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210522/rpts-1733460886.html
В РПЦ предостерегли от односторонней поддержки Палестины или Израиля
В РПЦ предостерегли от односторонней поддержки Палестины или Израиля - РИА Новости, 22.05.2021
В РПЦ предостерегли от односторонней поддержки Палестины или Израиля
Односторонняя поддержка Палестины или Израиля может привести к эскалации конфликта между ними в будущем, а для его преодоления необходимо исполнять... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:13
2021-05-22T16:28
религия и мировоззрение
иерусалимская православная церковь
московский патриархат
отдел внешних церковных связей московского патриархата
иерусалим
палестина
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:334:2907:1969_1920x0_80_0_0_733e7a7b2622455e86f5b0859d519c9f.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Односторонняя поддержка Палестины или Израиля может привести к эскалации конфликта между ними в будущем, а для его преодоления необходимо исполнять принимавшиеся длительное время решения ООН, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Решения, которые длительное время принимались по линии Организации Объединенных Наций - если они будут воплощаться в жизнь, в конечном итоге будет создано стабильное палестинское государство, находящееся рядом с Государством Израиль, которое сможет с Государством Израиль мирно сосуществовать. Если будет продолжаться односторонняя поддержка той или иной стороны, то, к сожалению, эскалации военных действий можно ожидать и в будущем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Чем скорее будет найдено политическое решение, чтобы и израильтяне, и палестинцы могли жить на этой земле, тем лучше будет и для тех, и для других, отметил митрополит. "Русская православная церковь всегда призывает к миру на Святой земле. Мы молимся об Иерусалиме, а Иерусалимская православная церковь прилагает большие усилия, чтобы примирить обе стороны", - подчеркнул он.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
https://ria.ru/20210521/rpts-1733403395.html
иерусалим
палестина
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4349ce87f0f85cb0d1e0f3770f2186f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иерусалимская православная церковь, московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, иерусалим, палестина, египет, в мире

В РПЦ предостерегли от односторонней поддержки Палестины или Израиля

16:13 22.05.2021 (обновлено: 16:28 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Односторонняя поддержка Палестины или Израиля может привести к эскалации конфликта между ними в будущем, а для его преодоления необходимо исполнять принимавшиеся длительное время решения ООН, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Решения, которые длительное время принимались по линии Организации Объединенных Наций - если они будут воплощаться в жизнь, в конечном итоге будет создано стабильное палестинское государство, находящееся рядом с Государством Израиль, которое сможет с Государством Израиль мирно сосуществовать. Если будет продолжаться односторонняя поддержка той или иной стороны, то, к сожалению, эскалации военных действий можно ожидать и в будущем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Православные священники у Храма Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 21:38Религия и мировоззрение
Священникам напомнили о недопустимости публичных политических заявлений
Чем скорее будет найдено политическое решение, чтобы и израильтяне, и палестинцы могли жить на этой земле, тем лучше будет и для тех, и для других, отметил митрополит. "Русская православная церковь всегда призывает к миру на Святой земле. Мы молимся об Иерусалиме, а Иерусалимская православная церковь прилагает большие усилия, чтобы примирить обе стороны", - подчеркнул он.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
Посмотреть
 
Религия и мировоззрениеИерусалимская православная церковьМосковский ПатриархатОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаИерусалимПалестинаЕгипетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
Лента новостейМолния