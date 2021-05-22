Роскомнадзор потребовал разблокировать видео Sputnik France на YouTube
17:04 22.05.2021 (обновлено: 17:35 22.05.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google как можно скорее снять ограничения доступа с видеозаписи агентства Sputnik France на YouTube. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее видеохостинг заблокировал интервью агентства со специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом, назвавшим третий карантин во Франции "санитарной диктатурой".
Как отмечается в письме Роскомнадзора, подобные действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В ведомстве назвали блокировку ролика проявлением цензуры и потребовали объяснить ее причины.
Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру СМИ, влечет наложение административного штрафа до миллиона рублей. При повторном отказе сумма штрафов увеличится до трех миллионов рублей.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
В МИД назвали препятствование работе российских СМИ в странах ЕС мракобесием.
В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру в отношении российских СМИ.