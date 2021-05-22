https://ria.ru/20210522/roskomnadzor-1733466047.html

Роскомнадзор потребовал разблокировать видео Sputnik France на YouTube

Роскомнадзор потребовал разблокировать видео Sputnik France на YouTube - РИА Новости, 22.05.2021

Роскомнадзор потребовал разблокировать видео Sputnik France на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google как можно скорее снять ограничения доступа с видеозаписи агентства Sputnik France на YouTube. Об этом сообщается в... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T17:04

2021-05-22T17:04

2021-05-22T17:35

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

в мире

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google как можно скорее снять ограничения доступа с видеозаписи агентства Sputnik France на YouTube. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее видеохостинг заблокировал интервью агентства со специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом, назвавшим третий карантин во Франции "санитарной диктатурой".Как отмечается в письме Роскомнадзора, подобные действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В ведомстве назвали блокировку ролика проявлением цензуры и потребовали объяснить ее причины.Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру СМИ, влечет наложение административного штрафа до миллиона рублей. При повторном отказе сумма штрафов увеличится до трех миллионов рублей.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В МИД назвали препятствование работе российских СМИ в странах ЕС мракобесием.В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру в отношении российских СМИ.

https://ria.ru/20210522/intervyu-1733445547.html

https://ria.ru/20210522/nalog-1733416741.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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sputnik, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире