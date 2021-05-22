https://ria.ru/20210522/rebenok-1733437728.html
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о найденной в мусоре девочке
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о найденной в мусоре девочке - РИА Новости, 22.05.2021
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о найденной в мусоре девочке
Малышку, найденную в мусорном баке в Подмосковье, назвали Ириной, она сейчас в больнице, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:50
2021-05-22T11:50
2021-05-22T13:25
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Малышку, найденную в мусорном баке в Подмосковье, назвали Ириной, она сейчас в больнице, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова."Малышка - ее назвали Ирина - находится сейчас пока в детской больнице, ее обследуют врачи, никаких выраженных заболеваний и патологий пока не нашли. Она проходит медицинское обследование. На ее мать завели уголовное дело, и как только мать будет лишена родительских прав, ребенок сразу же будет усыновлен новой семьей", - сказала Мишонова.Читайте полный текст интервью >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/rebenok-1602608513.html
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Мишонова рассказала о состоянии малышки, найденной в мусорном баке в Подмосковье
Малышку, найденную в мусорном баке в Подмосковье, назвали Ириной, она сейчас в больнице, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
2021-05-22T11:50
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ксения мишонова, московская область (подмосковье), общество