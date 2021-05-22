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США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет - РИА Новости, 22.05.2021
США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден договорились на саммите в Вашингтоне об отмене ограничений на создание и использование Сеулом ракет... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T02:34
2021-05-22T05:16
мун чжэ ин
джо байден
южная корея
кндр (северная корея)
сша
в мире
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СЕУЛ, 22 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден договорились на саммите в Вашингтоне об отмене ограничений на создание и использование Сеулом ракет с дальностью полета более 800 километров, сообщил южнокорейский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров.Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. США и Южная Корея договорились о всеобъемлющем сотрудничестве по вакцинам от коронавируса. Они также подтвердили, что полная денуклеаризация Корейского полуострова останется целью альянса, и союзники намерены придерживаться дипломатического подхода к ситуации. Южнокорейский лидер заявил, что приветствует стратегию президента Байдена по КНДР, а тот выразил поддержку межкорейскому диалогу и сотрудничеству.Он назвал это "символической и существенной" мерой, демонстрирующей надежность альянса наряду с недавним соглашением о разделении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове (SMA).Руководящие принципы по ракетам первоначально были разработаны в октябре 1979 года в период, когда Южная Корея получила основные технологии и компоненты для своих ракетных разработок от США. Первоначально разрешенная дальность полета ракет составляла 180 километров, а вес боеголовки был ограничен 500 килограммами. Руководство было пересмотрено в 2001 и 2012 годах, тогда разрешенную дальность полета увеличили до 300 и 800 километров соответственно.Руководство также дважды пересматривалось при администрации Мун Чжэ Ина в 2017 и 2020 годах. Сначала было снято ограничение по весу боеголовок баллистических ракет, а в 2020 году Южная Корея получила право на создание твердотопливных двигателей для космических ракет-носителей.
https://ria.ru/20210106/ucheniya-1592095282.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/koreya-1730163664.html
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мун чжэ ин, джо байден, южная корея, кндр (северная корея), сша, в мире

США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет

02:34 22.05.2021 (обновлено: 05:16 22.05.2021)
 
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск южнокорейской баллистической ракеты
Запуск южнокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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СЕУЛ, 22 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден договорились на саммите в Вашингтоне об отмене ограничений на создание и использование Сеулом ракет с дальностью полета более 800 километров, сообщил южнокорейский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. США и Южная Корея договорились о всеобъемлющем сотрудничестве по вакцинам от коронавируса. Они также подтвердили, что полная денуклеаризация Корейского полуострова останется целью альянса, и союзники намерены придерживаться дипломатического подхода к ситуации. Южнокорейский лидер заявил, что приветствует стратегию президента Байдена по КНДР, а тот выразил поддержку межкорейскому диалогу и сотрудничеству.
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"Мы согласились усилить нашу оборонительную готовность и подтвердили приверженность передаче оперативного управления (OPCON) южнокорейскими войсками из США в Южную Корею. Я также рад объявить о прекращении действия пересмотренных руководящих принципов по ракетам", - заявил Мун Чжэ Ин.
Он назвал это "символической и существенной" мерой, демонстрирующей надежность альянса наряду с недавним соглашением о разделении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове (SMA).
Руководящие принципы по ракетам первоначально были разработаны в октябре 1979 года в период, когда Южная Корея получила основные технологии и компоненты для своих ракетных разработок от США. Первоначально разрешенная дальность полета ракет составляла 180 километров, а вес боеголовки был ограничен 500 килограммами. Руководство было пересмотрено в 2001 и 2012 годах, тогда разрешенную дальность полета увеличили до 300 и 800 километров соответственно.
Руководство также дважды пересматривалось при администрации Мун Чжэ Ина в 2017 и 2020 годах. Сначала было снято ограничение по весу боеголовок баллистических ракет, а в 2020 году Южная Корея получила право на создание твердотопливных двигателей для космических ракет-носителей.
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