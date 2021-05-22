США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:34 22.05.2021 (обновлено: 05:16 22.05.2021)
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск южнокорейской баллистической ракеты
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
СЕУЛ, 22 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден договорились на саммите в Вашингтоне об отмене ограничений на создание и использование Сеулом ракет с дальностью полета более 800 километров, сообщил южнокорейский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. США и Южная Корея договорились о всеобъемлющем сотрудничестве по вакцинам от коронавируса. Они также подтвердили, что полная денуклеаризация Корейского полуострова останется целью альянса, и союзники намерены придерживаться дипломатического подхода к ситуации. Южнокорейский лидер заявил, что приветствует стратегию президента Байдена по КНДР, а тот выразил поддержку межкорейскому диалогу и сотрудничеству.
"Мы согласились усилить нашу оборонительную готовность и подтвердили приверженность передаче оперативного управления (OPCON) южнокорейскими войсками из США в Южную Корею. Я также рад объявить о прекращении действия пересмотренных руководящих принципов по ракетам", - заявил Мун Чжэ Ин.
Он назвал это "символической и существенной" мерой, демонстрирующей надежность альянса наряду с недавним соглашением о разделении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове (SMA).
Руководящие принципы по ракетам первоначально были разработаны в октябре 1979 года в период, когда Южная Корея получила основные технологии и компоненты для своих ракетных разработок от США. Первоначально разрешенная дальность полета ракет составляла 180 километров, а вес боеголовки был ограничен 500 килограммами. Руководство было пересмотрено в 2001 и 2012 годах, тогда разрешенную дальность полета увеличили до 300 и 800 километров соответственно.
Руководство также дважды пересматривалось при администрации Мун Чжэ Ина в 2017 и 2020 годах. Сначала было снято ограничение по весу боеголовок баллистических ракет, а в 2020 году Южная Корея получила право на создание твердотопливных двигателей для космических ракет-носителей.
27 апреля, 15:41Южная Корея обратилась с призывом к КНДР