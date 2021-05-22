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В секторе Газа все госучреждения вернутся к работе с воскресенья
В секторе Газа все госучреждения вернутся к работе с воскресенья - РИА Новости, 22.05.2021
В секторе Газа все госучреждения вернутся к работе с воскресенья
Работа всех министерств и государственных учреждений в секторе Газа возобновится с воскресенья, 23 мая, сообщило генеральное кадровое управление в Газе. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T20:50
2021-05-22T20:50
2021-05-22T20:50
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
хамас
египет
израиль
в мире
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ГАЗА, 22 мая - РИА Новости. Работа всех министерств и государственных учреждений в секторе Газа возобновится с воскресенья, 23 мая, сообщило генеральное кадровое управление в Газе."Генеральное кадровое управление в Газе объявляет о возвращении различных министерств и правительственных учреждений к официальным часам работы, начиная с завтрашнего утра, воскресенья, 23 мая", - отметили в ведомстве.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
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РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, египет, израиль, в мире
ГАЗА, 22 мая - РИА Новости. Работа всех министерств и государственных учреждений в секторе Газа возобновится с воскресенья, 23 мая, сообщило генеральное кадровое управление в Газе.
"Генеральное кадровое управление в Газе объявляет о возвращении различных министерств и правительственных учреждений к официальным часам работы, начиная с завтрашнего утра, воскресенья, 23 мая", - отметили в ведомстве.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта
по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС
Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль
будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.