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Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей
Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей - РИА Новости, 22.05.2021
Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей
Президент России определил основные цели возрожденного общества "Знание". РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:17
2021-05-22T15:32
россия
общество "знание"
владимир путин
ссср
общество
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России определил основные цели возрожденного общества "Знание".По его словам, знания должны стать притягательными и доступными.Он подчеркнул, что при "всех колоссальных ресурсах современных технологий" самым эффективным способом передачи опыта остается живое общение, наставничество.Путин напомнил, что общество "Знание" образовали после Великой Отечественной войны, в 1947 году, когда страна возвращалась к нормальной жизни, требовавшей молодых, целеустремленных и образованных людей."Общество "Знание" взяло на себя непростую огромную просветительскую миссию. Оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологичное и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос", — добавил президент.Путин отметил, что сегодня перед страной стоят задачи сопоставимого масштаба. По его словам, важно, чтобы постоянными участниками программы общества были первые лица государства, крупных компаний, мастера в области науки и искусства. Их участие, заметил президент, — лучшая мотивация развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию."Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей", — заключил он.
https://ria.ru/20210521/uchebniki-1733245573.html
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россия, общество "знание", владимир путин, ссср, общество

Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей

11:17 22.05.2021 (обновлено: 15:32 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России определил основные цели возрожденного общества "Знание".
По его словам, знания должны стать притягательными и доступными.

"И это ключевая цель общества "Знание". Оно ориентировано на все возрасты и самые разные интересы, призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира, показывать истории успеха врачей и военных, учителей и бизнесменов, госслужащих и спортсменов, ученых и деятелей культуры", — сказал глава государства в обращении к участникам форума "Новое знание".

Он подчеркнул, что при "всех колоссальных ресурсах современных технологий" самым эффективным способом передачи опыта остается живое общение, наставничество.
Путин напомнил, что общество "Знание" образовали после Великой Отечественной войны, в 1947 году, когда страна возвращалась к нормальной жизни, требовавшей молодых, целеустремленных и образованных людей.
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"Общество "Знание" взяло на себя непростую огромную просветительскую миссию. Оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологичное и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос", — добавил президент.
Путин отметил, что сегодня перед страной стоят задачи сопоставимого масштаба. По его словам, важно, чтобы постоянными участниками программы общества были первые лица государства, крупных компаний, мастера в области науки и искусства. Их участие, заметил президент, — лучшая мотивация развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию.
"Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей", — заключил он.
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