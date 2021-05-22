https://ria.ru/20210522/putin-1733433672.html

Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей

Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей - РИА Новости, 22.05.2021

Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей

Президент России определил основные цели возрожденного общества "Знание". РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:17

2021-05-22T11:17

2021-05-22T15:32

россия

общество "знание"

владимир путин

ссср

общество

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России определил основные цели возрожденного общества "Знание".По его словам, знания должны стать притягательными и доступными.Он подчеркнул, что при "всех колоссальных ресурсах современных технологий" самым эффективным способом передачи опыта остается живое общение, наставничество.Путин напомнил, что общество "Знание" образовали после Великой Отечественной войны, в 1947 году, когда страна возвращалась к нормальной жизни, требовавшей молодых, целеустремленных и образованных людей."Общество "Знание" взяло на себя непростую огромную просветительскую миссию. Оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологичное и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос", — добавил президент.Путин отметил, что сегодня перед страной стоят задачи сопоставимого масштаба. По его словам, важно, чтобы постоянными участниками программы общества были первые лица государства, крупных компаний, мастера в области науки и искусства. Их участие, заметил президент, — лучшая мотивация развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию."Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей", — заключил он.

https://ria.ru/20210521/uchebniki-1733245573.html

https://ria.ru/20210519/znanie-1732905455.html

россия

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россия, общество "знание", владимир путин, ссср, общество