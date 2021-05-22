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"Дерзко!": китайцы восхитились словами Путина о готовности "выбить зубы"
"Дерзко!": китайцы восхитились словами Путина о готовности "выбить зубы" - РИА Новости, 22.05.2021
"Дерзко!": китайцы восхитились словами Путина о готовности "выбить зубы"
Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили слова Владимира Путина о готовности России "выбить зубы" тем, кто захочет оторвать кусок ее территории. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:15
2021-05-22T13:28
россия
владимир путин
москва
китай
ссср
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили слова Владимира Путина о готовности России "выбить зубы" тем, кто захочет оторвать кусок ее территории.Многие из них выразили мнение, что Поднебесной стоит действовать с противниками так же. По словам одного из читателей, Пекин должен поучиться у Москвы действовать "беспощадно"."Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России", — отметил другой пользователь."Дерзко! Смело выбейте зубы "американскому псу"!" — написал еще один комментатор."Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной" — вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!" — подытожили читатели.В четверг Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета "Победа", заявил, что Россия жестко ответит на любые попытки посягнуть на ее территории и "выбьет зубы" тем, кто хочет "где-то укусить или чего-то от нас откусить". Как только страна становится сильнее, отметил глава государства, у оппонентов моментально находятся доводы, чтобы попытаться ограничить ее развитие. Такие попытки, указал Путин, не прекращались даже после распада СССР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210501/sderzhivanie-1730832759.html
https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html
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россия, владимир путин, москва, китай, ссср, в мире

"Дерзко!": китайцы восхитились словами Путина о готовности "выбить зубы"

09:15 22.05.2021 (обновлено: 13:28 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили слова Владимира Путина о готовности России "выбить зубы" тем, кто захочет оторвать кусок ее территории.
Многие из них выразили мнение, что Поднебесной стоит действовать с противниками так же. По словам одного из читателей, Пекин должен поучиться у Москвы действовать "беспощадно".
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"Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России", — отметил другой пользователь.
"Дерзко! Смело выбейте зубы "американскому псу"!" — написал еще один комментатор.
"Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной" — вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!" — подытожили читатели.
В четверг Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета "Победа", заявил, что Россия жестко ответит на любые попытки посягнуть на ее территории и "выбьет зубы" тем, кто хочет "где-то укусить или чего-то от нас откусить". Как только страна становится сильнее, отметил глава государства, у оппонентов моментально находятся доводы, чтобы попытаться ограничить ее развитие. Такие попытки, указал Путин, не прекращались даже после распада СССР.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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