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"Дерзко!": китайцы восхитились словами Путина о готовности "выбить зубы"
"Дерзко!": китайцы восхитились словами Путина о готовности "выбить зубы" - РИА Новости, 22.05.2021
"Дерзко!": китайцы восхитились словами Путина о готовности "выбить зубы"
Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили слова Владимира Путина о готовности России "выбить зубы" тем, кто захочет оторвать кусок ее территории. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:15
2021-05-22T09:15
2021-05-22T13:28
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили слова Владимира Путина о готовности России "выбить зубы" тем, кто захочет оторвать кусок ее территории.Многие из них выразили мнение, что Поднебесной стоит действовать с противниками так же. По словам одного из читателей, Пекин должен поучиться у Москвы действовать "беспощадно"."Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России", — отметил другой пользователь."Дерзко! Смело выбейте зубы "американскому псу"!" — написал еще один комментатор."Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной" — вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!" — подытожили читатели.В четверг Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета "Победа", заявил, что Россия жестко ответит на любые попытки посягнуть на ее территории и "выбьет зубы" тем, кто хочет "где-то укусить или чего-то от нас откусить". Как только страна становится сильнее, отметил глава государства, у оппонентов моментально находятся доводы, чтобы попытаться ограничить ее развитие. Такие попытки, указал Путин, не прекращались даже после распада СССР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210501/sderzhivanie-1730832759.html
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