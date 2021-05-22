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Оксана Пушкина опровергла сообщения об отказе баллотироваться в Думу
Оксана Пушкина опровергла сообщения об отказе баллотироваться в Думу - РИА Новости, 22.05.2021
Оксана Пушкина опровергла сообщения об отказе баллотироваться в Думу
Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала вбросом сообщения о ее якобы отказе от участия в выборах в Госдуму. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T18:11
2021-05-22T18:11
2021-05-22T18:46
оксана пушкина
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политика
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала вбросом сообщения о ее якобы отказе от участия в выборах в Госдуму.Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что Пушкина якобы заявила об отказе от участия в думских выборах."Это вброс", - сказала РИА Новости Пушкина.
https://ria.ru/20210522/narusheniya-1733469018.html
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оксана пушкина, госдума рф, политика