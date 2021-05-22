https://ria.ru/20210522/proval-1733490758.html

На Украине предрекли провал "Крымской платформы"

На Украине предрекли провал "Крымской платформы" - РИА Новости, 22.05.2021

На Украине предрекли провал "Крымской платформы"

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что на инициативу "Крымская платформа" не стоит возлагать больших надежд. Его цитирует "Главред". РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T22:50

2021-05-22T22:50

2021-05-22T23:32

россия

виктория нуланд

госдума рф

джо байден

польша

эстония

латвия

республика крым

литва

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что на инициативу "Крымская платформа" не стоит возлагать больших надежд. Его цитирует "Главред".Суслов уверен, что в саммите вряд ли примут участие лидеры крупных стран. Так, США будут представлены не президентом Джо Байденом, а дипломатом Викторией Нуланд, которая курирует украинское направление в Госдепе, или кем-то другим. На "Крымскую платформу" могут приехать разве что лидеры Латвии, Литвы, Эстонии или Польши, считает экс-министр."Однако это — максимум, потому что никто из лидеров ведущих государств не захочет выглядеть странно и нелепо, когда не с кем обсуждать вопрос Крыма", — полагает экономист.Суслов добавил, что главы крупных государств, возможно, готовы проигнорировать и празднование 30-летия Украины, лишь бы не оказаться втянутыми в саммит.Проведение "Крымской платформы", на которой Киев намерен обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украина предложила присоединиться к мероприятию ряду стран, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и государствам Европейского союза.Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что созданная Киевом "Крымская платформа" напоминает болото, в котором каждого ждет незавидная участь. Он призвал страны мира хорошо подумать о своем международном авторитете, прежде чем принимать участие в авантюре украинских властей. Россия не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, а подобные провокации Киева будет пресекать, подчеркнул Шеремет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/zelenskiy-1601553012.html

https://ria.ru/20210522/potok-1733462278.html

россия

польша

эстония

латвия

республика крым

литва

украина

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россия, виктория нуланд, госдума рф, джо байден, польша, эстония, латвия, республика крым, литва, украина, в мире