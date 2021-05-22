На Украине предрекли провал "Крымской платформы"
22:50 22.05.2021 (обновлено: 23:32 22.05.2021)
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что на инициативу "Крымская платформа" не стоит возлагать больших надежд. Его цитирует "Главред".
"Какой смысл в этой платформе, если в ней не будет участвовать Россия? <…> Именно она сегодня полностью контролирует Крым. <…> Поэтому не вести переговоров с Москвой и создавать платформы без ее участия — это по меньшей мере смешно", — отметил он.
Суслов уверен, что в саммите вряд ли примут участие лидеры крупных стран. Так, США будут представлены не президентом Джо Байденом, а дипломатом Викторией Нуланд, которая курирует украинское направление в Госдепе, или кем-то другим. На "Крымскую платформу" могут приехать разве что лидеры Латвии, Литвы, Эстонии или Польши, считает экс-министр.
"Однако это — максимум, потому что никто из лидеров ведущих государств не захочет выглядеть странно и нелепо, когда не с кем обсуждать вопрос Крыма", — полагает экономист.
Суслов добавил, что главы крупных государств, возможно, готовы проигнорировать и празднование 30-летия Украины, лишь бы не оказаться втянутыми в саммит.
Проведение "Крымской платформы", на которой Киев намерен обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украина предложила присоединиться к мероприятию ряду стран, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и государствам Европейского союза.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что созданная Киевом "Крымская платформа" напоминает болото, в котором каждого ждет незавидная участь. Он призвал страны мира хорошо подумать о своем международном авторитете, прежде чем принимать участие в авантюре украинских властей. Россия не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, а подобные провокации Киева будет пресекать, подчеркнул Шеремет.