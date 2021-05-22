https://ria.ru/20210522/priamure-1733434045.html

Приамурье заинтересовано в увеличении числа предпринимателей, заявил Орлов

Приамурье заинтересовано в увеличении числа предпринимателей, заявил Орлов - РИА Новости, 22.05.2021

Приамурье заинтересовано в увеличении числа предпринимателей, заявил Орлов

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что регион заинтересован в увеличении числа предпринимателей, сейчас в Приамурье их 26 тысяч человек. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:21

2021-05-22T11:21

2021-05-22T11:21

василий орлов (губернатор)

амурская область

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что регион заинтересован в увеличении числа предпринимателей, сейчас в Приамурье их 26 тысяч человек.Как сообщает правительство области, в селе Ивановка в субботу отмечают День российского предпринимательства, на одной площадке встретились несколько сотен предпринимателей, жители и гости Амурской области."В Амурской области более 26 тысяч предпринимателей. И мы заинтересованы в том, чтобы эта цифра росла из года в год. Для этого правительство области делает многое. Например, эффективно работает единая площадка поддержки бизнеса и инвестиций - центр "Мой бизнес". Наиболее существенной мерой в системе поддержки бизнеса остаётся субсидирование финансовых затрат. За счёт средств областного бюджета прямую финансовую поддержку по итогам 2020 года получили 886 субъектов малого и среднего бизнеса", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Он добавил, что для амурских предпринимателей в связи с пандемией COVID-19 были введены "беспрецедентные меры поддержки", глава Приамурья вручил предпринимателям благодарственные письма.

https://ria.ru/20210512/priamure-1731963859.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), амурская область, экономика