https://ria.ru/20210522/priamure-1733434045.html
Приамурье заинтересовано в увеличении числа предпринимателей, заявил Орлов
Приамурье заинтересовано в увеличении числа предпринимателей, заявил Орлов - РИА Новости, 22.05.2021
Приамурье заинтересовано в увеличении числа предпринимателей, заявил Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что регион заинтересован в увеличении числа предпринимателей, сейчас в Приамурье их 26 тысяч человек. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:21
2021-05-22T11:21
2021-05-22T11:21
василий орлов (губернатор)
амурская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad374c98ab776c78d216cf3c9ffc041d.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что регион заинтересован в увеличении числа предпринимателей, сейчас в Приамурье их 26 тысяч человек.Как сообщает правительство области, в селе Ивановка в субботу отмечают День российского предпринимательства, на одной площадке встретились несколько сотен предпринимателей, жители и гости Амурской области."В Амурской области более 26 тысяч предпринимателей. И мы заинтересованы в том, чтобы эта цифра росла из года в год. Для этого правительство области делает многое. Например, эффективно работает единая площадка поддержки бизнеса и инвестиций - центр "Мой бизнес". Наиболее существенной мерой в системе поддержки бизнеса остаётся субсидирование финансовых затрат. За счёт средств областного бюджета прямую финансовую поддержку по итогам 2020 года получили 886 субъектов малого и среднего бизнеса", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Он добавил, что для амурских предпринимателей в связи с пандемией COVID-19 были введены "беспрецедентные меры поддержки", глава Приамурья вручил предпринимателям благодарственные письма.
https://ria.ru/20210512/priamure-1731963859.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_983d41f02ac8fb4e334ae67a5e493771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), амурская область, экономика