https://ria.ru/20210522/pozhar-1733455083.html
В Мытищах в результате пожара погибли два ребенка
В Мытищах в результате пожара погибли два ребенка - РИА Новости, 22.05.2021
В Мытищах в результате пожара погибли два ребенка
Два ребенка погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T15:03
2021-05-22T15:03
2021-05-22T15:35
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два ребенка погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."22 мая в одном из многоквартирных домов, расположенных по адресу улица Летная, произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних девочек 5 и 6 лет. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертизы.Пресс-служба прокуратуры Подмосковья сообщила, что ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних.
https://ria.ru/20210522/pozhar-1733448007.html
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия