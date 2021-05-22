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В Мытищах в результате пожара погибли два ребенка
В Мытищах в результате пожара погибли два ребенка - РИА Новости, 22.05.2021
В Мытищах в результате пожара погибли два ребенка
Два ребенка погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T15:03
2021-05-22T15:35
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два ребенка погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."22 мая в одном из многоквартирных домов, расположенных по адресу улица Летная, произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних девочек 5 и 6 лет. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертизы.Пресс-служба прокуратуры Подмосковья сообщила, что ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия

В Мытищах в результате пожара погибли два ребенка

15:03 22.05.2021 (обновлено: 15:35 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два ребенка погибли в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"22 мая в одном из многоквартирных домов, расположенных по адресу улица Летная, произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних девочек 5 и 6 лет. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.
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Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертизы.
Пресс-служба прокуратуры Подмосковья сообщила, что ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних.
 
РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
 
 
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