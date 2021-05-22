https://ria.ru/20210522/pozhar-1733448007.html

СК назвал причину пожара в Удмуртии, где погибла многодетная семья

СК назвал причину пожара в Удмуртии, где погибла многодетная семья - РИА Новости, 22.05.2021

СК назвал причину пожара в Удмуртии, где погибла многодетная семья

Тлеющая сигарета могла стать причиной возгорания в частном доме в Удмуртии, где погибла семья из шести человек, в том числе четверо детей, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T13:33

2021-05-22T13:33

2021-05-22T15:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

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УФА, 22 мая – РИА Новости. Тлеющая сигарета могла стать причиной возгорания в частном доме в Удмуртии, где погибла семья из шести человек, в том числе четверо детей, сообщает СУСК РФ по региону.В ночь на субботу при пожаре в жилом доме в селе Нылга Увинского района погибла семья из шести человек: 36-летний мужчина, его 32-летняя супруга и четверо детей в возрасте 12, 11, 8 лет и одного года."Предварительной причиной пожара могло явиться возникновение горения от воздействия маломощного источника в виде тлеющего табачного изделия", - сообщает удмуртский следком.Отмечается, что погибшие супруги не работали, злоупотребляли спиртными напитками. Ранее семья была признана находящейся в социально опасном положении, но местные власти в феврале 2021 года сняли с них этот статус."Следственными органами СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц. Выясняются обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. По результатам расследования будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц", - сообщает СУСК РФ по Удмуртии.

https://ria.ru/20210519/pozhar-1732886308.html

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удмуртская республика (удмуртия)

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россия, следственный комитет россии (ск рф), удмуртская республика (удмуртия), происшествия