Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/potoka-1733479894.html
Санкции США не помешают достроить "Северный поток — 2", заявили в Госдуме
Санкции США не помешают достроить "Северный поток — 2", заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.05.2021
Санкции США не помешают достроить "Северный поток — 2", заявили в Госдуме
Введение минфином США санкций в отношении морских судов, задействованных в "Северном потоке — 2", демонстрирует стремление Вашингтона если не сорвать, то... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T19:53
2021-05-22T19:53
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
министерство финансов сша
госдума рф
сергей железняк
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_e7ab3b2a399b7ab6490a84f562f358ce.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Введение минфином США санкций в отношении морских судов, задействованных в "Северном потоке — 2", демонстрирует стремление Вашингтона если не сорвать, то максимально усложнить завершение российско-европейского газового проекта, тем не менее газопроект будет достроен, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2", сообщил ранее американский минфин. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов."Уже даже госдепу очевидно, что уничтожить "Северный поток — 2" санкциями не получится. Но русофобы и лоббисты энергетических корпораций США предпринимают усилия, чтобы затянуть ввод в эксплуатацию проекта и продвинуть на европейский рынок дорогой американский сжиженный газ", - сказал РИА Новости Железняк.Он отметил, что вмешательство США во внутренние дела Европы, к которым относятся вопросы энергетической безопасности, лишают европейцев доступа к недорогому и качественному российскому энергоресурсу. Тем не менее, убежден депутат, "несмотря на существенные сдвиги в сроках завершения проекта, газопроект будет достроен".Железняк полагает, что действия минфина США четко ложатся в стратегию сенаторов-республиканцев, которые требуют вернуться к санкциям в отношении компаний, задействованных в проекте "Северный поток — 2". При этом абсолютно ясно, заметил он, что никакого отношения санкции США к энергетической безопасности и независимости европейских стран не имеют."Санкционные качели, которые устраивают США в отношении российско-европейского проекта, также являются продолжением внутриполитической борьбы команды (бывшего президента США Дональда) Трампа и нынешней власти США. Американские противники сотрудничества России и Европы готовы пойти на усложнение взаимоотношений с Германией и другими странами Европы ради собственных политических амбиций и перспектив получения дивидендов от поставок американского сжиженного газа в Европу", - сказал собеседник агентства."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210522/sanktsii-1733441207.html
https://ria.ru/20210522/potok-1733462278.html
https://ria.ru/20210522/sanktsii-1733437518.html
россия
балтийское море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_1d8575e6b810a1bd700937364e75c384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, министерство финансов сша, госдума рф, сергей железняк, сша

Санкции США не помешают достроить "Северный поток — 2", заявили в Госдуме

19:53 22.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Введение минфином США санкций в отношении морских судов, задействованных в "Северном потоке — 2", демонстрирует стремление Вашингтона если не сорвать, то максимально усложнить завершение российско-европейского газового проекта, тем не менее газопроект будет достроен, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2", сообщил ранее американский минфин. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
12:23
Эксперт оценил новые санкции США по "Северному потоку — 2"
"Уже даже госдепу очевидно, что уничтожить "Северный поток — 2" санкциями не получится. Но русофобы и лоббисты энергетических корпораций США предпринимают усилия, чтобы затянуть ввод в эксплуатацию проекта и продвинуть на европейский рынок дорогой американский сжиженный газ", - сказал РИА Новости Железняк.
Он отметил, что вмешательство США во внутренние дела Европы, к которым относятся вопросы энергетической безопасности, лишают европейцев доступа к недорогому и качественному российскому энергоресурсу. Тем не менее, убежден депутат, "несмотря на существенные сдвиги в сроках завершения проекта, газопроект будет достроен".
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
16:26
Украина истошно стонет. Китайцы высмеяли Киев из-за "Северного потока — 2"
Железняк полагает, что действия минфина США четко ложатся в стратегию сенаторов-республиканцев, которые требуют вернуться к санкциям в отношении компаний, задействованных в проекте "Северный поток — 2". При этом абсолютно ясно, заметил он, что никакого отношения санкции США к энергетической безопасности и независимости европейских стран не имеют.
"Санкционные качели, которые устраивают США в отношении российско-европейского проекта, также являются продолжением внутриполитической борьбы команды (бывшего президента США Дональда) Трампа и нынешней власти США. Американские противники сотрудничества России и Европы готовы пойти на усложнение взаимоотношений с Германией и другими странами Европы ради собственных политических амбиций и перспектив получения дивидендов от поставок американского сжиженного газа в Европу", - сказал собеседник агентства.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".
При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
11:51
В Совфеде санкции США по "Северному потоку — 2" назвали попыткой сохранить лицо
 
РоссияAllseasСеверный поток — 2Балтийское мореМинистерство финансов СШАГосдума РФСергей ЖелезнякСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
Лента новостейМолния