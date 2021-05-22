https://ria.ru/20210522/potoka-1733479894.html

Санкции США не помешают достроить "Северный поток — 2", заявили в Госдуме

Санкции США не помешают достроить "Северный поток — 2", заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.05.2021

Санкции США не помешают достроить "Северный поток — 2", заявили в Госдуме

Введение минфином США санкций в отношении морских судов, задействованных в "Северном потоке — 2", демонстрирует стремление Вашингтона если не сорвать, то... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T19:53

2021-05-22T19:53

2021-05-22T19:53

россия

allseas

северный поток — 2

балтийское море

министерство финансов сша

госдума рф

сергей железняк

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_e7ab3b2a399b7ab6490a84f562f358ce.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Введение минфином США санкций в отношении морских судов, задействованных в "Северном потоке — 2", демонстрирует стремление Вашингтона если не сорвать, то максимально усложнить завершение российско-европейского газового проекта, тем не менее газопроект будет достроен, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2", сообщил ранее американский минфин. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов."Уже даже госдепу очевидно, что уничтожить "Северный поток — 2" санкциями не получится. Но русофобы и лоббисты энергетических корпораций США предпринимают усилия, чтобы затянуть ввод в эксплуатацию проекта и продвинуть на европейский рынок дорогой американский сжиженный газ", - сказал РИА Новости Железняк.Он отметил, что вмешательство США во внутренние дела Европы, к которым относятся вопросы энергетической безопасности, лишают европейцев доступа к недорогому и качественному российскому энергоресурсу. Тем не менее, убежден депутат, "несмотря на существенные сдвиги в сроках завершения проекта, газопроект будет достроен".Железняк полагает, что действия минфина США четко ложатся в стратегию сенаторов-республиканцев, которые требуют вернуться к санкциям в отношении компаний, задействованных в проекте "Северный поток — 2". При этом абсолютно ясно, заметил он, что никакого отношения санкции США к энергетической безопасности и независимости европейских стран не имеют."Санкционные качели, которые устраивают США в отношении российско-европейского проекта, также являются продолжением внутриполитической борьбы команды (бывшего президента США Дональда) Трампа и нынешней власти США. Американские противники сотрудничества России и Европы готовы пойти на усложнение взаимоотношений с Германией и другими странами Европы ради собственных политических амбиций и перспектив получения дивидендов от поставок американского сжиженного газа в Европу", - сказал собеседник агентства."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210522/sanktsii-1733441207.html

https://ria.ru/20210522/potok-1733462278.html

https://ria.ru/20210522/sanktsii-1733437518.html

россия

балтийское море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, министерство финансов сша, госдума рф, сергей железняк, сша