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https://ria.ru/20210522/potok-1733463982.html
В Госдуме объяснили, зачем США ввели санкции по "Северному потоку — 2"
В Госдуме объяснили, зачем США ввели санкции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.05.2021
В Госдуме объяснили, зачем США ввели санкции по "Северному потоку — 2"
Введение США санкций против РФ по проекту "Северный поток — 2" является для них некоей компенсацией проигрыша в противоборстве с немецкими компаниями в этом... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:41
2021-05-22T17:12
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
алексей чепа
северный поток
госдума рф
сша
украина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Введение США санкций против РФ по проекту "Северный поток — 2" является для них некоей компенсацией проигрыша в противоборстве с немецкими компаниями в этом вопросе, заявил в субботу РИА Новости замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2", сообщил ранее американский минфин. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.По мнению Чепы, подобные действия США направлены на то, чтобы таким образом как-то "компенсировать тот проигрыш, который они получили в противодействии с немецкими компаниями, естественно, заинтересованными в реализации этого проекта"."Американцы вынуждены были снять санкции с ряда немецких компаний. Понятно, что если бы они этого не сделали, то это постепенно вводило бы их в серьезную конфронтацию с Германией. Но сразу же ряд сенаторов выступили с новыми требованиями по поводу введения определенных санкций против "Северного потока" - ясно, чтобы не потерять лицо, скорее всего", - сказал Чепа."Американцы испугались дальнейшей эскалации конфронтации с Германией", - считает депутат.Госдеп США ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210522/potok-1733462278.html
https://ria.ru/20210522/potok-1733430038.html
https://ria.ru/20210522/sanktsii-1733437518.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, алексей чепа, северный поток, госдума рф, сша, украина

В Госдуме объяснили, зачем США ввели санкции по "Северному потоку — 2"

16:41 22.05.2021 (обновлено: 17:12 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Введение США санкций против РФ по проекту "Северный поток — 2" является для них некоей компенсацией проигрыша в противоборстве с немецкими компаниями в этом вопросе, заявил в субботу РИА Новости замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2", сообщил ранее американский минфин. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 16:26
Украина истошно стонет. Китайцы высмеяли Киев из-за "Северного потока — 2"
По мнению Чепы, подобные действия США направлены на то, чтобы таким образом как-то "компенсировать тот проигрыш, который они получили в противодействии с немецкими компаниями, естественно, заинтересованными в реализации этого проекта".
"Американцы вынуждены были снять санкции с ряда немецких компаний. Понятно, что если бы они этого не сделали, то это постепенно вводило бы их в серьезную конфронтацию с Германией. Но сразу же ряд сенаторов выступили с новыми требованиями по поводу введения определенных санкций против "Северного потока" - ясно, чтобы не потерять лицо, скорее всего", - сказал Чепа.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 10:47
Лидер социал-демократов Германии выступил против остановки "Северного потока — 2"
"Американцы испугались дальнейшей эскалации конфронтации с Германией", - считает депутат.
Госдеп США ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".
При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 11:51
В Совфеде санкции США по "Северному потоку — 2" назвали попыткой сохранить лицо
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Алексей ЧепаСеверный потокГосдума РФСШАУкраина
 
 
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