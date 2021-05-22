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Украина истошно стонет. Китайцы высмеяли Киев из-за "Северного потока — 2"
Украина истошно стонет. Китайцы высмеяли Киев из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.05.2021
Украина истошно стонет. Китайцы высмеяли Киев из-за "Северного потока — 2"
Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за безуспешные попытки остановить "Северный поток — 2". РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:26
2021-05-22T18:12
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
балтийское море
владимир зеленский
джо байден
украина
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за безуспешные попытки остановить "Северный поток — 2".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Штаты отказались от плана по введению санкций в отношении газопровода, поскольку это "отвечает национальным интересам страны". Зеленский, в свою очередь, заявил, что отмена ограничений в отношении проекта — это огромная неудача для Вашингтона и идеальная геополитическая победа для Москвы.Высказывание украинского президента стало поводом для шуток среди читателей китайских СМИ."Украина мгновенно развернулась и начала истошно стонать: Киев потерпел ужасное поражение, и с тех пор у Европы нет интересов на Украине. И поделом!" — написал Мо Юй."Украина и Польша едят российский рис, да еще и на Россию перекладывают вину за все вокруг — довольно противоречивое поведение", — отметил Да Линь."Больше всех проиграла Украина. Маленькие страны хотят везде иметь прибыль, с помощью малого побеждать большое. И когда они сталкиваются с такими гигантами, как Соединенные Штаты и Россия, они могут надеяться только на себя, — считает Один лист времени. — Мьянма, Вьетнам, Корея, Украина — посмотрите, как они все кончили!""Империалистические США не могут сражаться на нескольких фронтах, они ​​не могут сражаться даже на двух фронтах. Следовательно, нельзя допустить, чтобы Палестина и Израиль прекратили огонь на Ближнем Востоке, не говоря уже об Иране. В Европе "Северный поток — 2" не может быть заморожен. Все ресурсы американского империализма сейчас вкладываются в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы сдерживать Китай. Поэтому в других местах империалистическая мощь США сокращается, что лучше для Германии и России", — подытожил пользователь На горе Иньшань гуляет конь."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон активно выступает против реализации проекта и продвигает в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка труб возобновилась в декабре 2020 года. Ранее портал Axios сообщил, что США наложат ограничения не на оператора магистрали Nord Stream 2 AG, а лишь на российские трубоукладчики. Министерство финансов Соединенных Штатов 21 мая сообщило о введении санкций против российских организаций и судов, участвующих в проекте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, владимир зеленский, джо байден, украина, в мире

Украина истошно стонет. Китайцы высмеяли Киев из-за "Северного потока — 2"

16:26 22.05.2021 (обновлено: 18:12 22.05.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за безуспешные попытки остановить "Северный поток — 2".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Штаты отказались от плана по введению санкций в отношении газопровода, поскольку это "отвечает национальным интересам страны". Зеленский, в свою очередь, заявил, что отмена ограничений в отношении проекта — это огромная неудача для Вашингтона и идеальная геополитическая победа для Москвы.
Высказывание украинского президента стало поводом для шуток среди читателей китайских СМИ.

"Этот комик подумал, что может наконец расслабиться и почивать на лаврах, продав себя США, а оказалось, что продался не тому", — заметил Liumaocheng.

"Украина мгновенно развернулась и начала истошно стонать: Киев потерпел ужасное поражение, и с тех пор у Европы нет интересов на Украине. И поделом!" — написал Мо Юй.
"Украина и Польша едят российский рис, да еще и на Россию перекладывают вину за все вокруг — довольно противоречивое поведение", — отметил Да Линь.
"Больше всех проиграла Украина. Маленькие страны хотят везде иметь прибыль, с помощью малого побеждать большое. И когда они сталкиваются с такими гигантами, как Соединенные Штаты и Россия, они могут надеяться только на себя, — считает Один лист времени. — Мьянма, Вьетнам, Корея, Украина — посмотрите, как они все кончили!"
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
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"Империалистические США не могут сражаться на нескольких фронтах, они ​​не могут сражаться даже на двух фронтах. Следовательно, нельзя допустить, чтобы Палестина и Израиль прекратили огонь на Ближнем Востоке, не говоря уже об Иране. В Европе "Северный поток — 2" не может быть заморожен. Все ресурсы американского империализма сейчас вкладываются в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы сдерживать Китай. Поэтому в других местах империалистическая мощь США сокращается, что лучше для Германии и России", — подытожил пользователь На горе Иньшань гуляет конь.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон активно выступает против реализации проекта и продвигает в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка труб возобновилась в декабре 2020 года.
Ранее портал Axios сообщил, что США наложат ограничения не на оператора магистрали Nord Stream 2 AG, а лишь на российские трубоукладчики. Министерство финансов Соединенных Штатов 21 мая сообщило о введении санкций против российских организаций и судов, участвующих в проекте.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 06:22
Болгары высмеяли решение США по "Северному потоку — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Энтони БлинкенБалтийское мореВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаВ мире
 
 
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