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Генерал ВСУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю
Генерал ВСУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю - РИА Новости, 22.05.2021
Генерал ВСУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю
Киев может потерять выход к Черному и Азовскому морям, считает бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T19:44
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россия
бен ходжес
новороссия
вооруженные силы украины
филип бридлав
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киев может потерять выход к Черному и Азовскому морям, считает бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.Как заявил военный, угроза создания Новороссии никуда не делась. По его словам, такого же мнения придерживаются и его американские коллеги — генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.Муженко отметил, что в таком случае Азовское и Черное моря фактически полностью перейдут под контроль России.Ранее историк и академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала страны. Он назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отрываются от восточнославянского православного "материка" и катятся в Западную Европу, где не смогут прижиться. Как считает историк, при таком развитии событий государство может потерять ряд территорий, в особенности по границам Новороссии и Донецко-Криворожской республики.
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россия, бен ходжес, новороссия, вооруженные силы украины, филип бридлав, киев, украина, в мире

Генерал ВСУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю

19:44 22.05.2021 (обновлено: 21:40 22.05.2021)
 
© Фото : ВМС УкраиныВоенно-морские силы Украины
Военно-морские силы Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Фото : ВМС Украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киев может потерять выход к Черному и Азовскому морям, считает бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
Как заявил военный, угроза создания Новороссии никуда не делась.

"Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю — и к Черному, и к Азовскому", — сказал Муженко в интервью каналу "Апостроф".

По его словам, такого же мнения придерживаются и его американские коллеги — генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.
Муженко отметил, что в таком случае Азовское и Черное моря фактически полностью перейдут под контроль России.
Ранее историк и академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала страны. Он назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отрываются от восточнославянского православного "материка" и катятся в Западную Европу, где не смогут прижиться. Как считает историк, при таком развитии событий государство может потерять ряд территорий, в особенности по границам Новороссии и Донецко-Криворожской республики.
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