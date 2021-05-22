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Генерал ВСУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю

Генерал ВСУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю - РИА Новости, 22.05.2021

Генерал ВСУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю

Киев может потерять выход к Черному и Азовскому морям, считает бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T19:44

2021-05-22T19:44

2021-05-22T21:40

россия

бен ходжес

новороссия

вооруженные силы украины

филип бридлав

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киев может потерять выход к Черному и Азовскому морям, считает бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.Как заявил военный, угроза создания Новороссии никуда не делась. По его словам, такого же мнения придерживаются и его американские коллеги — генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.Муженко отметил, что в таком случае Азовское и Черное моря фактически полностью перейдут под контроль России.Ранее историк и академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала страны. Он назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отрываются от восточнославянского православного "материка" и катятся в Западную Европу, где не смогут прижиться. Как считает историк, при таком развитии событий государство может потерять ряд территорий, в особенности по границам Новороссии и Донецко-Криворожской республики.

https://ria.ru/20210514/pretenzii-1732329147.html

россия

новороссия

киев

украина

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россия, бен ходжес, новороссия, вооруженные силы украины, филип бридлав, киев, украина, в мире