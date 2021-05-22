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Генерал ВСУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю
Генерал ВСУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю - РИА Новости, 22.05.2021
Генерал ВСУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю
Киев может потерять выход к Черному и Азовскому морям, считает бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T19:44
2021-05-22T19:44
2021-05-22T21:40
россия
бен ходжес
новороссия
вооруженные силы украины
филип бридлав
киев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киев может потерять выход к Черному и Азовскому морям, считает бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.Как заявил военный, угроза создания Новороссии никуда не делась. По его словам, такого же мнения придерживаются и его американские коллеги — генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.Муженко отметил, что в таком случае Азовское и Черное моря фактически полностью перейдут под контроль России.Ранее историк и академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала страны. Он назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отрываются от восточнославянского православного "материка" и катятся в Западную Европу, где не смогут прижиться. Как считает историк, при таком развитии событий государство может потерять ряд территорий, в особенности по границам Новороссии и Донецко-Криворожской республики.
https://ria.ru/20210514/pretenzii-1732329147.html
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россия, бен ходжес, новороссия, вооруженные силы украины, филип бридлав, киев, украина, в мире