https://ria.ru/20210522/posolstvo-1733470994.html

На Украине возле посольства Белоруссии разбросали навоз

На Украине возле посольства Белоруссии разбросали навоз - РИА Новости, 22.05.2021

На Украине возле посольства Белоруссии разбросали навоз

Белорусский активист Петр Маркелов был задержан у посольства Республики Беларусь в Киеве за то, что он разбросал навоз возле дипломатического учреждения,... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T17:59

2021-05-22T17:59

2021-05-22T17:59

белоруссия

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в мире

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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Белорусский активист Петр Маркелов был задержан у посольства Республики Беларусь в Киеве за то, что он разбросал навоз возле дипломатического учреждения, правоохранители составили на него админпротокол о мелком хулиганстве."Он объяснил это тем, что, собственно, хотел так поступить, и все. Была у него такая задумка, хотел вот так навредить. Это было расценено как мелкое хулиганство и, соответственно, правоохранители на месте оформили на него протокол", - заявила замглавы отдела коммуникации полиции города Киева Юлия Гирдвилис в эфире телеканала "Украина 24".Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы или административный арест.

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/posolstvo-1733258237.html

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белоруссия, киев, в мире