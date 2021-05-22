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На Украине возле посольства Белоруссии разбросали навоз
На Украине возле посольства Белоруссии разбросали навоз - РИА Новости, 22.05.2021
На Украине возле посольства Белоруссии разбросали навоз
Белорусский активист Петр Маркелов был задержан у посольства Республики Беларусь в Киеве за то, что он разбросал навоз возле дипломатического учреждения,... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T17:59
2021-05-22T17:59
2021-05-22T17:59
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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Белорусский активист Петр Маркелов был задержан у посольства Республики Беларусь в Киеве за то, что он разбросал навоз возле дипломатического учреждения, правоохранители составили на него админпротокол о мелком хулиганстве."Он объяснил это тем, что, собственно, хотел так поступить, и все. Была у него такая задумка, хотел вот так навредить. Это было расценено как мелкое хулиганство и, соответственно, правоохранители на месте оформили на него протокол", - заявила замглавы отдела коммуникации полиции города Киева Юлия Гирдвилис в эфире телеканала "Украина 24".Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы или административный арест.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/posolstvo-1733258237.html
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белоруссия, киев, в мире