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Совбез ООН заявил о необходимости оказания гумпомощи палестинцам

Совбез ООН заявил о необходимости оказания гумпомощи палестинцам - РИА Новости, 22.05.2021

Совбез ООН заявил о необходимости оказания гумпомощи палестинцам

СБ ООН призвал стороны к полному соблюдению режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T21:03

2021-05-22T21:03

2021-05-22T21:27

хамас

оон

египет

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

совет безопасности оон

в мире

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ООН, 22 мая – РИА Новости. СБ ООН призвал стороны к полному соблюдению режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в заявлении Совбеза для прессы."Члены Совета Безопасности приветствовали объявление о прекращении огня, начиная с 21 мая, и признали важную роль Египта, других стран региона, ООН, "ближневосточного квартета" и других международных партнеров. Совет Безопасности призвал к полному соблюдению режима прекращения огня", - сказано в заявлении.Члены Совбеза также указали на неотложную потребность в оказании гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению, особенно в Газе. СБ ООН поддержал обращение генсека ООН к международному сообществу с призывом сотрудничать с организацией в вопросе разработки надежного пакета поддержки для быстрой реконструкции и восстановления.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

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хамас, оон, египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, совет безопасности оон, в мире