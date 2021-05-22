https://ria.ru/20210522/pavodok-1733438460.html
В Красноярском крае эвакуировали более 130 человек из-за паводков
В Красноярском крае эвакуировали более 130 человек из-за паводков - РИА Новости, 22.05.2021
В Красноярском крае эвакуировали более 130 человек из-за паводков
Спасатели в связи с паводковой ситуацией эвакуировали 132 человека из трех районов юга Красноярского края, в том числе 25 детей, сообщили журналистам в краевом... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:59
2021-05-22T11:59
2021-05-22T11:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Спасатели в связи с паводковой ситуацией эвакуировали 132 человека из трех районов юга Красноярского края, в том числе 25 детей, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.Ранее ведомство информировало, что в Каратузском и Ермаковском районах края введен режим ЧС из-за ухудшения паводковой обстановки. В превентивных целях из жилых домов в Ермаковском районе эвакуировано 64 человека, в том числе 16 детей, они расселены по родственникам. Спасатели направили на юг края дополнительные силы. Краевое МЧС из-за паводков переведено в "Чрезвычайный режим" работы."В трех муниципальных образованиях (Ермаковский, Шушенский, Каратузский) остается подтопленными в 9 населенных пунктах 184 приусадебных участка, 54 жилых дома. Эвакуировано 132 человека, из них 25 детей (размещены по родственникам), один человек в ПВР", - говорится в сообщении.По данным главка, имеется перелив на семи участках автодорог в Каратузском, Ирбейском, Ермаковском районах. Задействовано 172 человека и 59 единиц техники. Работает аэромобильная группировка МЧС.Спасатели помогают жителям территорий, отрезанных от "большой земли" из-за перелива дорог: перевозят их в больницы, магазины и обратно. Тем, кто не пожелал эвакуироваться, подвозят воду и необходимые продукты, спасают домашних животных.По прогнозам синоптиков продолжится формирование максимального уровня воды в реках за счет снеготаяния, а также из-за сильных дождей. В ближайшие двое суток высокие уровни воды сохранятся на реках Шушь, Оя, Кебеж, Амыл. В целом повышенный уровень на реках южных районов края сохранится до конца мая - первой декады июня.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/khakasiya-1733239288.html
красноярский край
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия
КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости.
Спасатели в связи с паводковой ситуацией эвакуировали 132 человека из трех районов юга Красноярского края
, в том числе 25 детей, сообщили журналистам в краевом главке МЧС
.
Ранее ведомство информировало, что в Каратузском и Ермаковском районах края введен режим ЧС из-за ухудшения паводковой обстановки. В превентивных целях из жилых домов в Ермаковском районе
эвакуировано 64 человека, в том числе 16 детей, они расселены по родственникам. Спасатели направили на юг края дополнительные силы. Краевое МЧС из-за паводков переведено в "Чрезвычайный режим" работы.
"В трех муниципальных образованиях (Ермаковский, Шушенский, Каратузский) остается подтопленными в 9 населенных пунктах 184 приусадебных участка, 54 жилых дома. Эвакуировано 132 человека, из них 25 детей (размещены по родственникам), один человек в ПВР", - говорится в сообщении.
По данным главка, имеется перелив на семи участках автодорог в Каратузском, Ирбейском, Ермаковском районах. Задействовано 172 человека и 59 единиц техники. Работает аэромобильная группировка МЧС.
Спасатели помогают жителям территорий, отрезанных от "большой земли" из-за перелива дорог: перевозят их в больницы, магазины и обратно. Тем, кто не пожелал эвакуироваться, подвозят воду и необходимые продукты, спасают домашних животных.
По прогнозам синоптиков продолжится формирование максимального уровня воды в реках за счет снеготаяния, а также из-за сильных дождей. В ближайшие двое суток высокие уровни воды сохранятся на реках Шушь, Оя, Кебеж, Амыл. В целом повышенный уровень на реках южных районов края сохранится до конца мая - первой декады июня.