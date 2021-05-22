Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/palestina-1733432776.html
Россия и ВОЗ прорабатывают возможность поставок медоборудования Палестине
Россия и ВОЗ прорабатывают возможность поставок медоборудования Палестине - РИА Новости, 22.05.2021
Россия и ВОЗ прорабатывают возможность поставок медоборудования Палестине
МЧС России и ВОЗ прорабатывают возможность поставок минздраву Палестины медоборудования для лечения 100 тысяч пациентов, в нынешних условиях помощь особенно... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:08
2021-05-22T11:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
обострение палестино-израильского конфликта
воз
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/101826/44/1018264470_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_6f7ceefc7961d697dd51e42ba6b6d002.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МЧС России и ВОЗ прорабатывают возможность поставок минздраву Палестины медоборудования для лечения 100 тысяч пациентов, в нынешних условиях помощь особенно востребована, заявили РИА Новости в МИД РФ."Что касается гуманитарного содействия Палестине со стороны Российской Федерации, то мы его оказываем и будем продолжать оказывать на регулярной основе",- заявили в ведомстве.При этом подчёркивается, что помощь предоставляется как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с международными организациями."По линии МЧС России прорабатывается вопрос реализации совместного с ВОЗ проекта поставки для нужд Минздрава Палестины 10 медицинских модулей для лечения неинфекционных заболеваний и 10 хирургических модулей. Таким образом предполагается обеспечить лечение 100 тыс. пациентов в течение трех месяцев и проведение 1 тыс. хирургических операций",- заявили в МИД."В нынешних условиях такая помощь особенно востребована", - подчеркнули в дипведомстве.
https://ria.ru/20210522/ceasefire-1733332604.html
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/101826/44/1018264470_301:0:1974:1255_1920x0_80_0_0_c0208a2f60a6e7a2fe858c2d92f12015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, обострение палестино-израильского конфликта, воз, палестина

Россия и ВОЗ прорабатывают возможность поставок медоборудования Палестине

11:08 22.05.2021 (обновлено: 11:14 22.05.2021)
 
© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах". Архивное фото
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© AP Photo / Hatem Moussa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МЧС России и ВОЗ прорабатывают возможность поставок минздраву Палестины медоборудования для лечения 100 тысяч пациентов, в нынешних условиях помощь особенно востребована, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"Что касается гуманитарного содействия Палестине со стороны Российской Федерации, то мы его оказываем и будем продолжать оказывать на регулярной основе",- заявили в ведомстве.
При этом подчёркивается, что помощь предоставляется как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с международными организациями.
"По линии МЧС России прорабатывается вопрос реализации совместного с ВОЗ проекта поставки для нужд Минздрава Палестины 10 медицинских модулей для лечения неинфекционных заболеваний и 10 хирургических модулей. Таким образом предполагается обеспечить лечение 100 тыс. пациентов в течение трех месяцев и проведение 1 тыс. хирургических операций",- заявили в МИД.
"В нынешних условиях такая помощь особенно востребована", - подчеркнули в дипведомстве.
Последствия обстрелов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
08:00
Обратный отсчет. Сколько продлится перемирие израильтян и палестинцев
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияОбострение палестино-израильского конфликтаВОЗПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
Лента новостейМолния