https://ria.ru/20210522/palestina-1733432776.html

Россия и ВОЗ прорабатывают возможность поставок медоборудования Палестине

Россия и ВОЗ прорабатывают возможность поставок медоборудования Палестине - РИА Новости, 22.05.2021

Россия и ВОЗ прорабатывают возможность поставок медоборудования Палестине

МЧС России и ВОЗ прорабатывают возможность поставок минздраву Палестины медоборудования для лечения 100 тысяч пациентов, в нынешних условиях помощь особенно... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:08

2021-05-22T11:08

2021-05-22T11:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

обострение палестино-израильского конфликта

воз

палестина

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МЧС России и ВОЗ прорабатывают возможность поставок минздраву Палестины медоборудования для лечения 100 тысяч пациентов, в нынешних условиях помощь особенно востребована, заявили РИА Новости в МИД РФ."Что касается гуманитарного содействия Палестине со стороны Российской Федерации, то мы его оказываем и будем продолжать оказывать на регулярной основе",- заявили в ведомстве.При этом подчёркивается, что помощь предоставляется как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с международными организациями."По линии МЧС России прорабатывается вопрос реализации совместного с ВОЗ проекта поставки для нужд Минздрава Палестины 10 медицинских модулей для лечения неинфекционных заболеваний и 10 хирургических модулей. Таким образом предполагается обеспечить лечение 100 тыс. пациентов в течение трех месяцев и проведение 1 тыс. хирургических операций",- заявили в МИД."В нынешних условиях такая помощь особенно востребована", - подчеркнули в дипведомстве.

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россия

палестина

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, обострение палестино-израильского конфликта, воз, палестина