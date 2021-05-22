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Россия и ВОЗ прорабатывают возможность поставок медоборудования Палестине
Россия и ВОЗ прорабатывают возможность поставок медоборудования Палестине - РИА Новости, 22.05.2021
Россия и ВОЗ прорабатывают возможность поставок медоборудования Палестине
МЧС России и ВОЗ прорабатывают возможность поставок минздраву Палестины медоборудования для лечения 100 тысяч пациентов, в нынешних условиях помощь особенно... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:08
2021-05-22T11:08
2021-05-22T11:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
обострение палестино-израильского конфликта
воз
палестина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. МЧС России и ВОЗ прорабатывают возможность поставок минздраву Палестины медоборудования для лечения 100 тысяч пациентов, в нынешних условиях помощь особенно востребована, заявили РИА Новости в МИД РФ."Что касается гуманитарного содействия Палестине со стороны Российской Федерации, то мы его оказываем и будем продолжать оказывать на регулярной основе",- заявили в ведомстве.При этом подчёркивается, что помощь предоставляется как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с международными организациями."По линии МЧС России прорабатывается вопрос реализации совместного с ВОЗ проекта поставки для нужд Минздрава Палестины 10 медицинских модулей для лечения неинфекционных заболеваний и 10 хирургических модулей. Таким образом предполагается обеспечить лечение 100 тыс. пациентов в течение трех месяцев и проведение 1 тыс. хирургических операций",- заявили в МИД."В нынешних условиях такая помощь особенно востребована", - подчеркнули в дипведомстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, обострение палестино-израильского конфликта, воз, палестина