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Захарова ответила на слова главы МИД Австрии о нежелании России вести диалог с Евросоюзом

Захарова ответила на слова главы МИД Австрии о нежелании России вести диалог с Евросоюзом - РИА Новости, 22.05.2021

Захарова ответила на слова главы МИД Австрии о нежелании России вести диалог с Евросоюзом

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание главы австрийского внешнеполитического ведомства Александера Шалленберга, который... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T14:54

2021-05-22T14:54

2021-05-22T16:40

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание главы австрийского внешнеполитического ведомства Александера Шалленберга, который заявил, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом.Ранее Шалленберг в интервью австрийской радиостанции Ö1 сказал, что европейские власти хотят диалога, а Москва — нет. По его словам, отношения России и ЕС "напряжены и отягощены". В то же время, добавил дипломат, есть сферы, в которых они "хотят и должны сотрудничать". Например, по вопросам климата и энергетики.В Брюсселе на следующей неделе пройдет саммит ЕС. Взаимодействие с Россией станет одной из основных тем, хотя верховный представитель союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не ожидает резких изменений в подходе к отношениям с Москвой.В последнее время в них наблюдается очередной виток напряженности. В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам. Против Москвы также вводили ограничения из-за ситуации на Украине, хотя Кремль не раз подчеркивал, что там происходит внутриполитический кризис, к которому российские власти не причастны.

https://ria.ru/20210516/printsipy-1732499934.html

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россия, александер шалленберг, жозеп боррель, facebook, мария захарова, донбасс, евросоюз, москва, в мире