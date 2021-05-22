Захарова ответила на слова главы МИД Австрии о нежелании России вести диалог с Евросоюзом
14:54 22.05.2021 (обновлено: 16:40 22.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание главы австрийского внешнеполитического ведомства Александера Шалленберга, который заявил, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом.
"Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее Шалленберг в интервью австрийской радиостанции Ö1 сказал, что европейские власти хотят диалога, а Москва — нет. По его словам, отношения России и ЕС "напряжены и отягощены". В то же время, добавил дипломат, есть сферы, в которых они "хотят и должны сотрудничать". Например, по вопросам климата и энергетики.
В Брюсселе на следующей неделе пройдет саммит ЕС. Взаимодействие с Россией станет одной из основных тем, хотя верховный представитель союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не ожидает резких изменений в подходе к отношениям с Москвой.
В последнее время в них наблюдается очередной виток напряженности. В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам. Против Москвы также вводили ограничения из-за ситуации на Украине, хотя Кремль не раз подчеркивал, что там происходит внутриполитический кризис, к которому российские власти не причастны.