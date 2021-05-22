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В Японии призвали дать отпор России в Арктике

В Японии призвали дать отпор России в Арктике - РИА Новости, 22.05.2021

В Японии призвали дать отпор России в Арктике

Япония должна помешать действиям России в Арктике. Такое мнение содержится в редакционной статье, опубликованной японским изданием "Нихон кэйдзай". РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T06:26

2021-05-22T06:26

2021-05-22T07:01

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арктика

арктический совет

япония

в мире

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Япония должна помешать действиям России в Арктике. Такое мнение содержится в редакционной статье, опубликованной японским изданием "Нихон кэйдзай".Авторы материала утверждают, что Россия пытается установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути, чего нельзя допустить ни в коем случае. Поведение официальной Москвы в статье называется "агрессивным".Россия, полагают журналисты, не имеет права "приватизировать" Севморпуть. От Японии, считают автор, требуется самое активное участие в процессах, происходящих в регионе."Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей", - гласит статья.Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; российским законодательством определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".Ранее, 20 мая, председательство в Арктическом совете на два года перешло от Исландии к России. В этой связи глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал рассматривать регион как территорию мира и стабильности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/arktika-1732716334.html

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россия, арктика, арктический совет, япония, в мире