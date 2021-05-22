В "Векторе" рассказали об испытаниях вакцины от оспы
© РИА Новости / Григорий СысоевСотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона"
НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" в рамках противодействия биологическим угрозам завершает клинические испытания на добровольцах уникальной вакцины против натуральной оспы, сообщил в субботу гендиректор центра Ринат Максютов.
Он пояснил, что натуральная оспа за 3,5 тысячи лет приносила много опустошительных эпидемий, а только за 20 век по разным оценкам от нее погибло от 300 до 500 миллионов человек – намного больше, чем во всех мировых войнах. Специалист отметил, что более 40 лет как это заболевание искоренено, однако последние возможности синтетической биологии продемонстрировали, что этот вирус может быть оживлен искусственно. Так, по его словам, в 2016 году в лаборатории Канады был искусственно "оживлен" ближайший родственник данного вируса - вирус оспы лошадей.
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"С этого момента стало понятно, что вопрос ресинтеза вируса натуральной оспы какими-то отдельными террористическими группами – вопрос времени… В рамках противодействия данной угрозе в центре "Вектор" была разработана уникальная противооспенная вакцина 4 поколения на основе живого вируса, из которого последовательно были "выключены" шесть опасных генов-вирулентов", - рассказал Максютов.
Он сообщил, что разработка вакцины началась еще в 2009 году, прошла все стадии лабораторных и доклинических исследований.
"В 2019 году мы перешли на клинические исследования, которые были успешно завершены в рамках первой фазы на 60 добровольцах. Сейчас завершается вторая и третья фаза более чем на 300 добровольцах. После регистрации мы надеемся, что этот препарат поступит в арсенал средств противодействия этого самого опасного заболевания на планете", - сказал Максютов.
Он также сообщил, что в "Векторе" проходит первую фазу клинических испытаний и терапевтический препарат против оспы. Исследования проводятся на 90 добровольцев и ученые надеются на успешную регистрацию препарата.
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