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Религия и мировоззрение
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В РПЦ призвали запретить охоту для развлечения
В РПЦ призвали запретить охоту для развлечения - РИА Новости, 22.05.2021
В РПЦ призвали запретить охоту для развлечения
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал запретить охоту для развлечения. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:33
2021-05-22T21:42
религия и мировоззрение
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал запретить охоту для развлечения."Мне кажется, что охота в качестве развлечения или хобби вообще должна быть запрещена - если охота необходима в целом для уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это получают специальную лицензию", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу.
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московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь

В РПЦ призвали запретить охоту для развлечения

16:33 22.05.2021 (обновлено: 21:42 22.05.2021)
 
© Depositphotos / TylinekОхотничье ружье
Охотничье ружье - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Depositphotos / Tylinek
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал запретить охоту для развлечения.
"Мне кажется, что охота в качестве развлечения или хобби вообще должна быть запрещена - если охота необходима в целом для уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это получают специальную лицензию", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу.
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Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковь
 
 
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