https://ria.ru/20210522/okhota-1733463299.html

В РПЦ призвали запретить охоту для развлечения

В РПЦ призвали запретить охоту для развлечения - РИА Новости, 22.05.2021

В РПЦ призвали запретить охоту для развлечения

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал запретить охоту для развлечения. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T16:33

2021-05-22T16:33

2021-05-22T21:42

религия и мировоззрение

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал запретить охоту для развлечения."Мне кажется, что охота в качестве развлечения или хобби вообще должна быть запрещена - если охота необходима в целом для уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это получают специальную лицензию", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу.

https://ria.ru/20190405/1552426971.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь