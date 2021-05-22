Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/oil-1733279401.html
Получит вакцину: нефть дойдет до 80 долларов за баррель
Получит вакцину: нефть дойдет до 80 долларов за баррель - РИА Новости, 22.05.2021
Получит вакцину: нефть дойдет до 80 долларов за баррель
Нефтяные котировки растут — спрос восстанавливается на фоне массовой вакцинации и снятия карантинных мер. К тому же "пандемические" запасы уже иссякли, сделка... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T08:00
2021-05-22T07:50
цены на нефть
мэа
опек
международное энергетическое агентство
китай
европа
brent
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733284586_0:68:2429:1435_1920x0_80_0_0_101b04f3fa9047a6890f75032bd22c00.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нефтяные котировки растут — спрос восстанавливается на фоне массовой вакцинации и снятия карантинных мер. К тому же "пандемические" запасы уже иссякли, сделка ОПЕК+ ограничивает производство, а летом — сезонный всплеск потребления горючего. Чего ждать от мирового рынка до осени, разбиралось РИА Новости.Докризисный уровеньВ 2020-м нефтяная отрасль пережила несколько волн падения. Сказался комплекс факторов, главные из которых — перепроизводство при резком сокращении спроса, а также пандемия и локдаун. В марте прошлого года нефть подешевела более чем в два раза — до 30 долларов за баррель. Однако самые жесткие ограничения позади, вакцинация набирает обороты во всем мире. Спрос на топливо растет, и рынок отыграл ковидное падение практически полностью.В конце марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало увеличение спроса в этом году до 96,5 миллиона баррелей в сутки и возмещение около 60 процентов прошлогодних пандемийных потерь.С января нефть подорожала на 30 процентов, цены сравнялись с докризисными. Восемнадцатого мая котировки марки Brent достигли 70 долларов за баррель. "Эйфория отражает общую уверенность в том, что оживление экономики будет сопровождаться восстановлением спроса", — указывает Томас Варга, аналитик нефтяной брокерской компании PVM.Оптимизм усиливает и статистика из Китая. Там на фоне восстановления экономики и улучшения эпидемиологической обстановки промышленное производство за первые четыре месяца 2021-го увеличилось на 20,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем переработки импортной нефти независимыми китайскими НПЗ — на 15 процентов.Возможная нехваткаМировой нефтяной рынок в целом сбалансирован, спрос соответствует предложению, полагают эксперты."Решения ОПЕК+ по постепенному увеличению добычи отвечают сезонному росту спроса и одновременно учитывают, что эпидемия коронавируса в Индии негативно влияет на глобальную ситуацию", — отмечает Олег Богданов, ведущий аналитик QBFБ.Однако рынок подогревают опасения, что долгосрочные поставки не поспеют за восстановлением потребления в ближайшие годы, поскольку международные нефтяные компании уменьшают инвестиции в добычу из-за экологических проблем."ОПЕК и другие крупные поставщики, сокращавшие производство в пандемию из-за падения спроса, возвращают на рынок изъятые баррели. Но неясно, хватит ли у них свободных мощностей", — отмечает Financial Times.Еще один фактор — к концу апреля накопленные в эпидемию запасы топлива практически иссякли. В хранилищах развитых стран осталось чуть более 20 процентов "пандемических излишков". Если в прошлом июле было 249 миллионов баррелей, то в феврале, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), лишь 57. Это также результат сделки ОПЕК+. Как указывает МЭА, остатки "пандемических запасов" практически целиком сосредоточены в Китае. А, например, в американских хранилищах — 1,28 миллиарда, как до кризиса.Нефть переоцененаТаким образом, пока движение к 70 за баррель во многом продиктовано позитивными ожиданиями, но фундаментально нефть переоценена. По расчетам Меружана Дадаляна, заместителя генерального директора по управлению частным капиталом и инвестициями General Invest, объективно котировки сейчас должны быть на уровне 40-50 долларов."На цену влияет многое. Прежде всего это политика ОПЕК — увеличенные квоты на добычу еще не добрались до рынка. Но существенный риск — вероятность снятия санкций с Ирана. Это принесет около полутора миллионов баррелей в день, что окажет серьезное давление на котировки", — считает аналитик. По прогнозу General Invest, увеличение квот ОПЕК и отмена ограничений для Тегерана опустят нефть до 50-55 долларов — ближе к фундаментальному показателю. Если цены закрепятся выше 70, а инфляция в мире продолжит расти, Brent может подскочить и до 90-95. Однако этот будет исключительно спекулятивный эффект.Толкать вверхАналитики в целом полагают, что сама структура рынка, способствующая быстрому потреблению нефти, и соглашение ведущих поставщиков о сдерживании производства продолжат толкать цены вверх, несмотря на временные спады.По прогнозу Rystad Energy, в 2021-м спрос на нефть увеличится на шесть процентов в годовом исчислении — c 89,6 миллиона баррелей в сутки до 95,4, а в 2022-м — до 99,4.А по мнению одного из крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs, скачок спроса на нефть, который произойдет на горизонте следующих шести месяцев, будет "самым масштабным за всю историю наблюдений". Это объяснили грядущим повсеместным открытием границ после массовых прививок от COVID-19."Повышенный интерес к поездкам и ускорение вакцинации в Европе приведет к беспрецедентному росту спроса — плюс 5,2 миллиона баррелей в сутки", — говорится в отчете банка. И вывод: уже летом нефть подорожает до 80 долларов. Для российской экономики 60-70 за баррель более чем приемлемо. Сохранение этого диапазона наиболее вероятно до конца третьего квартала.
https://ria.ru/20210217/neft--1597675231.html
https://ria.ru/20210331/neft-1603446353.html
https://ria.ru/20210505/vodorod-1729501925.html
китай
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733284586_0:0:1882:1411_1920x0_80_0_0_d15f67493eba03e6bd2eb38d9ac21a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, мэа, опек, международное энергетическое агентство, китай, европа, brent, экономика

Получит вакцину: нефть дойдет до 80 долларов за баррель

08:00 22.05.2021
 
© AP Photo / Frank Franklin IIНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© AP Photo / Frank Franklin II
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нефтяные котировки растут — спрос восстанавливается на фоне массовой вакцинации и снятия карантинных мер. К тому же "пандемические" запасы уже иссякли, сделка ОПЕК+ ограничивает производство, а летом — сезонный всплеск потребления горючего. Чего ждать от мирового рынка до осени, разбиралось РИА Новости.

Докризисный уровень

В 2020-м нефтяная отрасль пережила несколько волн падения. Сказался комплекс факторов, главные из которых — перепроизводство при резком сокращении спроса, а также пандемия и локдаун. В марте прошлого года нефть подешевела более чем в два раза — до 30 долларов за баррель. Однако самые жесткие ограничения позади, вакцинация набирает обороты во всем мире. Спрос на топливо растет, и рынок отыграл ковидное падение практически полностью.
В конце марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало увеличение спроса в этом году до 96,5 миллиона баррелей в сутки и возмещение около 60 процентов прошлогодних пандемийных потерь.
С января нефть подорожала на 30 процентов, цены сравнялись с докризисными. Восемнадцатого мая котировки марки Brent достигли 70 долларов за баррель. "Эйфория отражает общую уверенность в том, что оживление экономики будет сопровождаться восстановлением спроса", — указывает Томас Варга, аналитик нефтяной брокерской компании PVM.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабочий на нефтебазе
Рабочий на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Рабочий на нефтебазе
Оптимизм усиливает и статистика из Китая. Там на фоне восстановления экономики и улучшения эпидемиологической обстановки промышленное производство за первые четыре месяца 2021-го увеличилось на 20,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем переработки импортной нефти независимыми китайскими НПЗ — на 15 процентов.

Возможная нехватка

Мировой нефтяной рынок в целом сбалансирован, спрос соответствует предложению, полагают эксперты.
"Решения ОПЕК+ по постепенному увеличению добычи отвечают сезонному росту спроса и одновременно учитывают, что эпидемия коронавируса в Индии негативно влияет на глобальную ситуацию", — отмечает Олег Богданов, ведущий аналитик QBFБ.
Однако рынок подогревают опасения, что долгосрочные поставки не поспеют за восстановлением потребления в ближайшие годы, поскольку международные нефтяные компании уменьшают инвестиции в добычу из-за экологических проблем.
"ОПЕК и другие крупные поставщики, сокращавшие производство в пандемию из-за падения спроса, возвращают на рынок изъятые баррели. Но неясно, хватит ли у них свободных мощностей", — отмечает Financial Times.
Еще один фактор — к концу апреля накопленные в эпидемию запасы топлива практически иссякли. В хранилищах развитых стран осталось чуть более 20 процентов "пандемических излишков". Если в прошлом июле было 249 миллионов баррелей, то в феврале, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), лишь 57. Это также результат сделки ОПЕК+.
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 08:00
Новая волна: предсказан пятый нефтяной суперцикл
Как указывает МЭА, остатки "пандемических запасов" практически целиком сосредоточены в Китае. А, например, в американских хранилищах — 1,28 миллиарда, как до кризиса.

Нефть переоценена

Таким образом, пока движение к 70 за баррель во многом продиктовано позитивными ожиданиями, но фундаментально нефть переоценена. По расчетам Меружана Дадаляна, заместителя генерального директора по управлению частным капиталом и инвестициями General Invest, объективно котировки сейчас должны быть на уровне 40-50 долларов.
"На цену влияет многое. Прежде всего это политика ОПЕК — увеличенные квоты на добычу еще не добрались до рынка. Но существенный риск — вероятность снятия санкций с Ирана. Это принесет около полутора миллионов баррелей в день, что окажет серьезное давление на котировки", — считает аналитик.
По прогнозу General Invest, увеличение квот ОПЕК и отмена ограничений для Тегерана опустят нефть до 50-55 долларов — ближе к фундаментальному показателю. Если цены закрепятся выше 70, а инфляция в мире продолжит расти, Brent может подскочить и до 90-95. Однако этот будет исключительно спекулятивный эффект.
Вид на нефтеперерабатывающий завод в США - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 08:00
На двух стульях: США рекордно закупились российской нефтью

Толкать вверх

Аналитики в целом полагают, что сама структура рынка, способствующая быстрому потреблению нефти, и соглашение ведущих поставщиков о сдерживании производства продолжат толкать цены вверх, несмотря на временные спады.
По прогнозу Rystad Energy, в 2021-м спрос на нефть увеличится на шесть процентов в годовом исчислении — c 89,6 миллиона баррелей в сутки до 95,4, а в 2022-м — до 99,4.
А по мнению одного из крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs, скачок спроса на нефть, который произойдет на горизонте следующих шести месяцев, будет "самым масштабным за всю историю наблюдений". Это объяснили грядущим повсеместным открытием границ после массовых прививок от COVID-19.
"Повышенный интерес к поездкам и ускорение вакцинации в Европе приведет к беспрецедентному росту спроса — плюс 5,2 миллиона баррелей в сутки", — говорится в отчете банка. И вывод: уже летом нефть подорожает до 80 долларов.
Для российской экономики 60-70 за баррель более чем приемлемо. Сохранение этого диапазона наиболее вероятно до конца третьего квартала.
Пульт управления в операторной установке производства водорода - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 08:00
Не только газ: Россия нашла новый способ заработать на Европе
 
Цены на нефтьМЭАОПЕКМеждународное энергетическое агентствоКитайЕвропаBrentЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
Лента новостейМолния