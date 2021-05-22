В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Донецка
06:50 22.05.2021 (обновлено: 09:03 22.05.2021)
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 12 мин, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески (под контролем Киева – Прим. ред.) – Донецк (Вольво-центр)", — уточнил он.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения.
Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.