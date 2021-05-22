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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Донецка
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Донецка - РИА Новости, 22.05.2021
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Донецка
Украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 12 мин, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T06:50
2021-05-22T09:03
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 12 мин, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210520/donbass-1733217846.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Донецка

06:50 22.05.2021 (обновлено: 09:03 22.05.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 12 мин, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески (под контролем Киева – Прим. ред.) – Донецк (Вольво-центр)", — уточнил он.

В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения.
Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
 
 
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