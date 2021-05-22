https://ria.ru/20210522/obstrel-1733417761.html

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Донецка

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Донецка - РИА Новости, 22.05.2021

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Донецка

Украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 12 мин, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T06:50

2021-05-22T06:50

2021-05-22T09:03

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 12 мин, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210520/donbass-1733217846.html

https://ria.ru/20210507/donbass-1731362198.html

донбасс

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире