https://ria.ru/20210522/nlo-1733414614.html

Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО

Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО - РИА Новости, 22.05.2021

Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО

Президент США Джо Байден прокомментировал слова предшественника о снимках НЛО. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T02:11

2021-05-22T02:11

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден прокомментировал слова предшественника о снимках НЛО.О наличии фотографий НЛО в секретны архивах Пентагона Барак Обама ранее заявил в телепрограмме. Уточнив, что секретных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет."Я бы спросил его снова", - сказал Байден на пресс-конференции.Так он ответил на просьбу прокомментировать слова бывшего президента Обамы о том, что есть снимки загадочных объектов в небе. Перед тем, как дать журналисту слово, Байден предупредил, что не хотел бы слышать от него подобные мемам вопросы, которые корреспондент, по словам главы государства, "обычно задает".Ответ и реакция президента вызвали аплодисменты в зале.

https://ria.ru/20210518/nlo-1732831861.html

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2021

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министерство обороны сша, барак обама, джо байден, сша, в мире