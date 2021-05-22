Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/nlo-1733414614.html
Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО - РИА Новости, 22.05.2021
Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
Президент США Джо Байден прокомментировал слова предшественника о снимках НЛО. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T02:11
2021-05-22T02:18
министерство обороны сша
барак обама
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732498714_35:0:1745:962_1920x0_80_0_0_efb04dd55d36a7d28ad3b3b5496ffb1b.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден прокомментировал слова предшественника о снимках НЛО.О наличии фотографий НЛО в секретны архивах Пентагона Барак Обама ранее заявил в телепрограмме. Уточнив, что секретных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет."Я бы спросил его снова", - сказал Байден на пресс-конференции.Так он ответил на просьбу прокомментировать слова бывшего президента Обамы о том, что есть снимки загадочных объектов в небе. Перед тем, как дать журналисту слово, Байден предупредил, что не хотел бы слышать от него подобные мемам вопросы, которые корреспондент, по словам главы государства, "обычно задает".Ответ и реакция президента вызвали аплодисменты в зале.
https://ria.ru/20210518/nlo-1732831861.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732498714_151:5:1682:1153_1920x0_80_0_0_6c11a3139da3d70cbaad771abbceed5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны сша, барак обама, джо байден, сша, в мире

Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО

02:11 22.05.2021 (обновлено: 02:18 22.05.2021)
 
© AP Photo / Susan SternerПосетители Международного музея НЛО в США
Посетители Международного музея НЛО в США - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© AP Photo / Susan Sterner
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден прокомментировал слова предшественника о снимках НЛО.
О наличии фотографий НЛО в секретны архивах Пентагона Барак Обама ранее заявил в телепрограмме. Уточнив, что секретных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет.
"Я бы спросил его снова", - сказал Байден на пресс-конференции.
Так он ответил на просьбу прокомментировать слова бывшего президента Обамы о том, что есть снимки загадочных объектов в небе. Перед тем, как дать журналисту слово, Байден предупредил, что не хотел бы слышать от него подобные мемам вопросы, которые корреспондент, по словам главы государства, "обычно задает".
Ответ и реакция президента вызвали аплодисменты в зале.
НЛО - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 16:34
Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения об НЛО в США
 
Министерство обороны СШАБарак ОбамаДжо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06"Ростех" начал испытания макетов новой высокоточной ракеты "Монолит"
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
Лента новостейМолния