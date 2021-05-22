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Звериная физкультура: нерпа в Москвариуме качает пресс
Звериная физкультура: нерпа в Москвариуме качает пресс - РИА Новости, 22.05.2021
Звериная физкультура: нерпа в Москвариуме качает пресс
В Москвариуме засняли дрессировку Байкальской нерпы.
2021-05-22T20:06
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байкал
видео
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Эта разновидность тюленя – эндемик озера Байкал и национальное достояние России. Животным подходит только байкальская вода. В других местах они не выживают. Сегодня численность байкальских нерп стабильна – около 100 тысяч особей. Нерпы настороженно относятся к человеку, поэтому дрессировать их трудно. По интеллекту они не уступают дельфинам и помнят все поступки, совершенные по отношению к ним. Первое научное описание этого уникального зверя сделано во время экспедиции Беринга.
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60
Звериная физкультура: нерпа в Москвариуме качает пресс
В Москвариуме засняли дрессировку Байкальской нерпы. Эта разновидность тюленя – эндемик озера Байкал и национальное достояние России. Животному подходит только байкальская вода. В других местах оно не выживет. Сегодня численность байкальских нерп стабильна – около 100 тысяч особей. Нерпы настороженно относятся к человеку, поэтому дрессировать их трудно. По интеллекту они не уступают дельфинам и помнят все поступки, совершенные по отношению к ним. Первое научное описание уникального животного сделано во время экспедиции Беринга.
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видео, байкал, видео
Звериная физкультура: нерпа в Москвариуме качает пресс
В Москвариуме засняли дрессировку Байкальской нерпы.
2021-05-22T20:06
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Звериная физкультура: нерпа в Москвариуме качает пресс

20:06 22.05.2021 (обновлено: 20:21 22.05.2021)
 
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В Москвариуме засняли дрессировку Байкальской нерпы.
Эта разновидность тюленя – эндемик озера Байкал и национальное достояние России. Животным подходит только байкальская вода. В других местах они не выживают. Сегодня численность байкальских нерп стабильна – около 100 тысяч особей. Нерпы настороженно относятся к человеку, поэтому дрессировать их трудно. По интеллекту они не уступают дельфинам и помнят все поступки, совершенные по отношению к ним. Первое научное описание этого уникального зверя сделано во время экспедиции Беринга.
 
БайкалВидео
 
 
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