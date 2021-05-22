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Звериная физкультура: нерпа в Москвариуме качает пресс

Звериная физкультура: нерпа в Москвариуме качает пресс - РИА Новости, 22.05.2021

Звериная физкультура: нерпа в Москвариуме качает пресс

В Москвариуме засняли дрессировку Байкальской нерпы.

2021-05-22T20:06

2021-05-22T20:06

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байкал

видео

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Эта разновидность тюленя – эндемик озера Байкал и национальное достояние России. Животным подходит только байкальская вода. В других местах они не выживают. Сегодня численность байкальских нерп стабильна – около 100 тысяч особей. Нерпы настороженно относятся к человеку, поэтому дрессировать их трудно. По интеллекту они не уступают дельфинам и помнят все поступки, совершенные по отношению к ним. Первое научное описание этого уникального зверя сделано во время экспедиции Беринга.

байкал

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Звериная физкультура: нерпа в Москвариуме качает пресс В Москвариуме засняли дрессировку Байкальской нерпы. Эта разновидность тюленя – эндемик озера Байкал и национальное достояние России. Животному подходит только байкальская вода. В других местах оно не выживет. Сегодня численность байкальских нерп стабильна – около 100 тысяч особей. Нерпы настороженно относятся к человеку, поэтому дрессировать их трудно. По интеллекту они не уступают дельфинам и помнят все поступки, совершенные по отношению к ним. Первое научное описание уникального животного сделано во время экспедиции Беринга. 2021-05-22T20:06 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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