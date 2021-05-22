https://ria.ru/20210522/nasilie-1733413970.html

Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ

Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ - РИА Новости, 22.05.2021

Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ

Российское посольство в Колумбии выразило глубокое недоумение в связи с заявлением министра обороны этой страны Диего Молано Апонте касательно кибератак и... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T01:43

2021-05-22T01:43

2021-05-22T01:43

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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Российское посольство в Колумбии выразило глубокое недоумение в связи с заявлением министра обороны этой страны Диего Молано Апонте касательно кибератак и разжигания насилия в ходе протестов через социальные сети, которые, по его словам, исходили якобы из России.Российские дипломаты также указали на другое интервью министра местной газете Tiempo, в котором чиновник заявил, что "в социальных сетях есть информация о значительном количестве нападений и манифестаций, происходящих из России".Российское посольство выразило свое глубокое сожаление в связи с информацией о человеческих жертвах, которые произошли во время протестов.Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В среду в стране прошла четвертая по счету многотысячная мобилизация протестующих, новые марши запланированы на последней неделе мая. С апреля ранения в столкновениях силовых структур с протестующими получили, по информации министерства обороны, более 1,9 тысячи человек, из них 966 - сотрудники силовых структур. Власти подтвердили гибель 15 человек, правозащитники утверждают, что в протестах убиты более 50.

https://ria.ru/20210506/kolumbiya-1731252377.html

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