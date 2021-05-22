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Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ - РИА Новости, 22.05.2021
Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
Российское посольство в Колумбии выразило глубокое недоумение в связи с заявлением министра обороны этой страны Диего Молано Апонте касательно кибератак и... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T01:43
2021-05-22T01:43
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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Российское посольство в Колумбии выразило глубокое недоумение в связи с заявлением министра обороны этой страны Диего Молано Апонте касательно кибератак и разжигания насилия в ходе протестов через социальные сети, которые, по его словам, исходили якобы из России.Российские дипломаты также указали на другое интервью министра местной газете Tiempo, в котором чиновник заявил, что "в социальных сетях есть информация о значительном количестве нападений и манифестаций, происходящих из России".Российское посольство выразило свое глубокое сожаление в связи с информацией о человеческих жертвах, которые произошли во время протестов.Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В среду в стране прошла четвертая по счету многотысячная мобилизация протестующих, новые марши запланированы на последней неделе мая. С апреля ранения в столкновениях силовых структур с протестующими получили, по информации министерства обороны, более 1,9 тысячи человек, из них 966 - сотрудники силовых структур. Власти подтвердили гибель 15 человек, правозащитники утверждают, что в протестах убиты более 50.
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россия, колумбия, в мире

Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ

01:43 22.05.2021
 
© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкСанта-Фе-де-Богота
Санта-Фе-де-Богота - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Чернощек А
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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Российское посольство в Колумбии выразило глубокое недоумение в связи с заявлением министра обороны этой страны Диего Молано Апонте касательно кибератак и разжигания насилия в ходе протестов через социальные сети, которые, по его словам, исходили якобы из России.

"Посольство России выражает глубокое недоумение в связи с заявлениями министра обороны Колумбии господина Диего Молано, сделанных 17 мая в интервью одному из главных испанских СМИ "El Mundo". В частности, высокопоставленный колумбийский чиновник, отвечая на вопрос о том, имело ли место иностранное вмешательство в социальные сети с целью подстрекательства к насилию, сказал, цитируем, что "кибератаки, которые были совершены, исходили, в частности, из России", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге посольства в Twitter.

Колумбия - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии
Российские дипломаты также указали на другое интервью министра местной газете Tiempo, в котором чиновник заявил, что "в социальных сетях есть информация о значительном количестве нападений и манифестаций, происходящих из России".
"Мы полностью отвергаем эти заявления. Такие серьезные обвинения в адрес нашей страны, которые мы считаем совершенно необоснованными и не подкрепленными конкретными доказательствами, никоим образом не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией", - сказано в сообщении для прессы.
Российское посольство выразило свое глубокое сожаление в связи с информацией о человеческих жертвах, которые произошли во время протестов.
Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В среду в стране прошла четвертая по счету многотысячная мобилизация протестующих, новые марши запланированы на последней неделе мая. С апреля ранения в столкновениях силовых структур с протестующими получили, по информации министерства обороны, более 1,9 тысячи человек, из них 966 - сотрудники силовых структур. Власти подтвердили гибель 15 человек, правозащитники утверждают, что в протестах убиты более 50.
 
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