https://ria.ru/20210522/nalog-1733416741.html

YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео

YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео - РИА Новости, 22.05.2021

YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео

Видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе. Соответствующая информация опубликована в разделе "Условия... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T04:18

2021-05-22T04:18

2021-05-22T04:18

реклама

налоги

весь мир

youtube

сша

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе. Соответствующая информация опубликована в разделе "Условия использования" на сайте компании.Нововведение начнет действовать 1 июня.В настоящее время реклама вставляется в видео, опубликованном на каналах, подключенных к партнерской программе. Для участия в ней необходимо выполнить два условия: количество подписчиков должно быть не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год – четыре тысячи часов.Кроме того, доход всех авторов контента, живущих за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству. Для взимания сборов следует предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. В случае непредставления указанных сведений хостинг может удерживать до 24 процентов доходов.YouTube — видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. На сайте представлены фильмы, музыкальные клипы, трейлеры, новости, образовательные передачи, а также любительские видеозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики и прочее.

https://ria.ru/20210519/youtube-1732886765.html

весь мир

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реклама, налоги, весь мир, youtube, сша, технологии