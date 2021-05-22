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YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео
YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео - РИА Новости, 22.05.2021
YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео
Видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе. Соответствующая информация опубликована в разделе "Условия... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T04:18
2021-05-22T04:18
реклама
налоги
весь мир
youtube
сша
технологии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе. Соответствующая информация опубликована в разделе "Условия использования" на сайте компании.Нововведение начнет действовать 1 июня.В настоящее время реклама вставляется в видео, опубликованном на каналах, подключенных к партнерской программе. Для участия в ней необходимо выполнить два условия: количество подписчиков должно быть не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год – четыре тысячи часов.Кроме того, доход всех авторов контента, живущих за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству. Для взимания сборов следует предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. В случае непредставления указанных сведений хостинг может удерживать до 24 процентов доходов.YouTube — видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. На сайте представлены фильмы, музыкальные клипы, трейлеры, новости, образовательные передачи, а также любительские видеозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики и прочее.
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весь мир
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
реклама, налоги, весь мир, youtube, сша, технологии

YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео

04:18 22.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе. Соответствующая информация опубликована в разделе "Условия использования" на сайте компании.
Нововведение начнет действовать 1 июня.
В настоящее время реклама вставляется в видео, опубликованном на каналах, подключенных к партнерской программе. Для участия в ней необходимо выполнить два условия: количество подписчиков должно быть не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год – четыре тысячи часов.
Кроме того, доход всех авторов контента, живущих за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству. Для взимания сборов следует предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. В случае непредставления указанных сведений хостинг может удерживать до 24 процентов доходов.
YouTube — видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 06:10
В работе YouTube произошел сбой
Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. На сайте представлены фильмы, музыкальные клипы, трейлеры, новости, образовательные передачи, а также любительские видеозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики и прочее.
 
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