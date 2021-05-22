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Шоубиз
https://ria.ru/20210522/morgenshtern-1733443781.html
Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих
Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих - РИА Новости, 22.05.2021
Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих
Прокуратура направила клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:53
2021-05-22T13:30
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
религия
dj smash
знаменитости
звезды
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сергей гаврилов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Прокуратура направила клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления чувств верующих, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, который ранее обратился в ведомство с такой просьбой."Они (прокуратура. — Прим. ред.) на экспертизу, я так понимаю, отправили. Будут принимать решение. Там была одна проверка, как я понимаю, от родительской общественности по поводу рекламы наркотиков, а у меня оскорбляет чувства верующих. Я просил проверить, оценить деятельность", — рассказал Гаврилов.Также депутат выразил надежду, что Моргенштерн "наберется мужества и извинится перед миллионами верующих, не только христиан".Ранее Моргенштерн и DJ Smash выпустили клип, где музыканты в костюмах, стилизованных под католические сутаны, танцуют в храме. Гаврилов сообщал, что направил в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру запросы с просьбой исключить размещение видеоклипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), религия, dj smash, знаменитости, звезды, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей гаврилов

Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих

12:53 22.05.2021 (обновлено: 13:30 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Прокуратура направила клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления чувств верующих, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, который ранее обратился в ведомство с такой просьбой.
"Они (прокуратура. — Прим. ред.) на экспертизу, я так понимаю, отправили. Будут принимать решение. Там была одна проверка, как я понимаю, от родительской общественности по поводу рекламы наркотиков, а у меня оскорбляет чувства верующих. Я просил проверить, оценить деятельность", — рассказал Гаврилов.
Также депутат выразил надежду, что Моргенштерн "наберется мужества и извинится перед миллионами верующих, не только христиан".
Ранее Моргенштерн и DJ Smash выпустили клип, где музыканты в костюмах, стилизованных под католические сутаны, танцуют в храме. Гаврилов сообщал, что направил в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру запросы с просьбой исключить размещение видеоклипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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УЕФА извинился за включение песен Моргенштерна и 10age в плей-лист ЕВРО
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)РелигияDJ SmashЗнаменитостизвездыФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Сергей Гаврилов
 
 
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