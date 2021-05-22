https://ria.ru/20210522/morgenshtern-1733443781.html

Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих

Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих - РИА Новости, 22.05.2021

Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих

Прокуратура направила клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:53

2021-05-22T12:53

2021-05-22T13:30

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

религия

dj smash

знаменитости

звезды

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сергей гаврилов

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Прокуратура направила клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления чувств верующих, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, который ранее обратился в ведомство с такой просьбой."Они (прокуратура. — Прим. ред.) на экспертизу, я так понимаю, отправили. Будут принимать решение. Там была одна проверка, как я понимаю, от родительской общественности по поводу рекламы наркотиков, а у меня оскорбляет чувства верующих. Я просил проверить, оценить деятельность", — рассказал Гаврилов.Также депутат выразил надежду, что Моргенштерн "наберется мужества и извинится перед миллионами верующих, не только христиан".Ранее Моргенштерн и DJ Smash выпустили клип, где музыканты в костюмах, стилизованных под католические сутаны, танцуют в храме. Гаврилов сообщал, что направил в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру запросы с просьбой исключить размещение видеоклипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства.

https://euro2020.ria.ru/20210514/uefa-1732319749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), религия, dj smash, знаменитости, звезды, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей гаврилов