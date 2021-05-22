https://ria.ru/20210522/morgenshtern-1733443781.html
Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих
Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих - РИА Новости, 22.05.2021
Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих
Прокуратура направила клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:53
2021-05-22T12:53
2021-05-22T13:30
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
религия
dj smash
знаменитости
звезды
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сергей гаврилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729053258_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_f2f0836eb8527572dfebe22b56946209.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Прокуратура направила клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления чувств верующих, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, который ранее обратился в ведомство с такой просьбой."Они (прокуратура. — Прим. ред.) на экспертизу, я так понимаю, отправили. Будут принимать решение. Там была одна проверка, как я понимаю, от родительской общественности по поводу рекламы наркотиков, а у меня оскорбляет чувства верующих. Я просил проверить, оценить деятельность", — рассказал Гаврилов.Также депутат выразил надежду, что Моргенштерн "наберется мужества и извинится перед миллионами верующих, не только христиан".Ранее Моргенштерн и DJ Smash выпустили клип, где музыканты в костюмах, стилизованных под католические сутаны, танцуют в храме. Гаврилов сообщал, что направил в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру запросы с просьбой исключить размещение видеоклипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства.
https://euro2020.ria.ru/20210514/uefa-1732319749.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729053258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d85f294aa31c79a66998385a942dde4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), религия, dj smash, знаменитости, звезды, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей гаврилов