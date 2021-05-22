https://ria.ru/20210522/monolit-1733415429.html

"Ростех" начал испытания макетов новой высокоточной ракеты "Монолит"

"Ростех" начал испытания макетов новой высокоточной ракеты "Монолит" - РИА Новости, 22.05.2021

"Ростех" начал испытания макетов новой высокоточной ракеты "Монолит"

Научно-производственный концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты "Монолит" калибра 122 миллиметра,... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T03:06

2021-05-22T03:06

2021-05-22T12:55

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техмаш

безопасность

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Научно-производственный концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты "Монолит" калибра 122 миллиметра, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.Как отметил собеседник агентства, при положительных результатах тестов компания будет обсуждать с государством проведение и финансирование опытно-конструкторских работ.Исполнительный директор уточнил, что говорить о сроках государственных испытаний "Монолита" пока рано.Ракета, как ожидается, будет иметь высокую точность поражения целей. Ее коррекция должна производиться на конечном участке траектории. Другие технические характеристики не разглашали.Макетирование — один из этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в рамках которого могут создаваться как масштабные, так и полноразмерные макеты разрабатываемого образца вооружения. С их помощью, как правило, исследуются отдельные характеристики изделия, такие как аэродинамика. Также могут создаваться функциональные макеты, например, с установленной головкой самонаведения и электроцепями для испытания как самой аппаратуры изделия, так и сопряжения будущей ракеты с самолетом-носителем.АО "НПК "Техмаш" находится под управлением холдинга "Технодинамика" Госкорпорации "Ростех".

https://ria.ru/20210521/konets-1733338910.html

https://ria.ru/20210517/tsirkon-1732592039.html

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