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Новое оружие России
https://ria.ru/20210522/monolit-1733415429.html
"Ростех" начал испытания макетов новой высокоточной ракеты "Монолит"
"Ростех" начал испытания макетов новой высокоточной ракеты "Монолит" - РИА Новости, 22.05.2021
"Ростех" начал испытания макетов новой высокоточной ракеты "Монолит"
Научно-производственный концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты "Монолит" калибра 122 миллиметра,... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T03:06
2021-05-22T12:55
новое оружие россии
россия
техмаш
безопасность
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Научно-производственный концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты "Монолит" калибра 122 миллиметра, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.Как отметил собеседник агентства, при положительных результатах тестов компания будет обсуждать с государством проведение и финансирование опытно-конструкторских работ.Исполнительный директор уточнил, что говорить о сроках государственных испытаний "Монолита" пока рано.Ракета, как ожидается, будет иметь высокую точность поражения целей. Ее коррекция должна производиться на конечном участке траектории. Другие технические характеристики не разглашали.Макетирование — один из этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в рамках которого могут создаваться как масштабные, так и полноразмерные макеты разрабатываемого образца вооружения. С их помощью, как правило, исследуются отдельные характеристики изделия, такие как аэродинамика. Также могут создаваться функциональные макеты, например, с установленной головкой самонаведения и электроцепями для испытания как самой аппаратуры изделия, так и сопряжения будущей ракеты с самолетом-носителем.АО "НПК "Техмаш" находится под управлением холдинга "Технодинамика" Госкорпорации "Ростех".
https://ria.ru/20210521/konets-1733338910.html
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россия, техмаш, безопасность

"Ростех" начал испытания макетов новой высокоточной ракеты "Монолит"

03:06 22.05.2021 (обновлено: 12:55 22.05.2021)
 
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Научно-производственный концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты "Монолит" калибра 122 миллиметра, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.
Как отметил собеседник агентства, при положительных результатах тестов компания будет обсуждать с государством проведение и финансирование опытно-конструкторских работ.
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Исполнительный директор уточнил, что говорить о сроках государственных испытаний "Монолита" пока рано.
Ракета, как ожидается, будет иметь высокую точность поражения целей. Ее коррекция должна производиться на конечном участке траектории. Другие технические характеристики не разглашали.
Макетирование — один из этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в рамках которого могут создаваться как масштабные, так и полноразмерные макеты разрабатываемого образца вооружения. С их помощью, как правило, исследуются отдельные характеристики изделия, такие как аэродинамика. Также могут создаваться функциональные макеты, например, с установленной головкой самонаведения и электроцепями для испытания как самой аппаратуры изделия, так и сопряжения будущей ракеты с самолетом-носителем.
АО "НПК "Техмаш" находится под управлением холдинга "Технодинамика" Госкорпорации "Ростех".
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