https://ria.ru/20210522/mishustin-1733461637.html

Мишустин назвал приоритеты в работе правительства

Мишустин назвал приоритеты в работе правительства - РИА Новости, 22.05.2021

Мишустин назвал приоритеты в работе правительства

Улучшение продолжительности и качества жизни людей остается приоритетом для правительства, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T16:18

2021-05-22T16:18

2021-05-22T16:18

россия

михаил мишустин

правительство рф

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Улучшение продолжительности и качества жизни людей остается приоритетом для правительства, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Здоровье человека, увеличение продолжительности и качества жизни были и остаются приоритетом для правительства России в том числе. И в этой сфере у нас большой задел. Особенно в области фундаментальной и клинической медицины", - сказал он, отвечая на вопросы участников просветительского марафона "Новое знание".Он отметил, что за примерами далеко ходить не нужно. Мишустин напомнил, что в прошлом году Россия стала безусловным лидером по созданию эффективной вакцины против коронавируса."Сейчас у нас уже четыре таких препарата. Идёт массовая вакцинация граждан. Налаживается производство за рубежом", - сказал он.

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733440559.html

россия

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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество