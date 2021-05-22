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Мишустин назвал приоритеты в работе правительства
Мишустин назвал приоритеты в работе правительства - РИА Новости, 22.05.2021
Мишустин назвал приоритеты в работе правительства
Улучшение продолжительности и качества жизни людей остается приоритетом для правительства, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:18
2021-05-22T16:18
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Улучшение продолжительности и качества жизни людей остается приоритетом для правительства, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Здоровье человека, увеличение продолжительности и качества жизни были и остаются приоритетом для правительства России в том числе. И в этой сфере у нас большой задел. Особенно в области фундаментальной и клинической медицины", - сказал он, отвечая на вопросы участников просветительского марафона "Новое знание".Он отметил, что за примерами далеко ходить не нужно. Мишустин напомнил, что в прошлом году Россия стала безусловным лидером по созданию эффективной вакцины против коронавируса."Сейчас у нас уже четыре таких препарата. Идёт массовая вакцинация граждан. Налаживается производство за рубежом", - сказал он.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество

Мишустин назвал приоритеты в работе правительства

16:18 22.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает по видеосвязи на просветительском марафоне общества "Новое Знание" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает по видеосвязи на просветительском марафоне общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Улучшение продолжительности и качества жизни людей остается приоритетом для правительства, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Здоровье человека, увеличение продолжительности и качества жизни были и остаются приоритетом для правительства России в том числе. И в этой сфере у нас большой задел. Особенно в области фундаментальной и клинической медицины", - сказал он, отвечая на вопросы участников просветительского марафона "Новое знание".
Он отметил, что за примерами далеко ходить не нужно. Мишустин напомнил, что в прошлом году Россия стала безусловным лидером по созданию эффективной вакцины против коронавируса.
"Сейчас у нас уже четыре таких препарата. Идёт массовая вакцинация граждан. Налаживается производство за рубежом", - сказал он.
Мишустин: Создание эффективных вакцин – это наша победа - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 12:11Распространение коронавируса
Мишустин назвал создание эффективных вакцин от COVID-19 победой России
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФОбщество
 
 
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