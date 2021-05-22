https://ria.ru/20210522/mishustin-1733443593.html

Мишустин рассказал, как подрабатывал в студенческие годы

Мишустин рассказал, как подрабатывал в студенческие годы - РИА Новости, 22.05.2021

Мишустин рассказал, как подрабатывал в студенческие годы

Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что во время учебы в институте подрабатывал написанием рецензий на научно-популярные книги. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:49

2021-05-22T12:49

2021-05-22T15:27

михаил мишустин

общество "знание"

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что во время учебы в институте подрабатывал написанием рецензий на научно-популярные книги.Глава кабмина в субботу выступил на просветительском марафоне "Новое знание". Он поблагодарил общество "Знание" за проведение мероприятия и отметил, что эта организация сыграла немалую роль в его жизни. Премьер пояснил, что при участии общества был создан Международный компьютерный клуб, где он начал работать, еще будучи студентом."До этого, во время учебы в институте, подрабатывал тем, что писал рецензии на научно-популярные книги, которые издавались как раз обществом "Знание". Это была хорошая школа и полезный опыт, который научил главному – постоянно расширять свой кругозор, получать новые знания, развивать способность смотреть на разные вещи с разных сторон", - сказал Мишустин.Он добавил, что ему в жизни очень пригодились знания и кругозор, приобретенные во время учебы. Знания из различных областей науки и понимание технологий помогли модернизировать фискальную систему во время работы в Федеральной налоговой службе, добавил глава кабмина.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592048964.html

https://ria.ru/20191030/1560377339.html

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"Это была хорошая школа" – Мишустин о своей подработке в студенческие годы Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что во время учебы в институте подрабатывал написанием рецензий на научно-популярные книги. 2021-05-22T12:49 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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михаил мишустин, общество "знание", общество