https://ria.ru/20210522/mishustin-1733442196.html

Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом

Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом - РИА Новости, 22.05.2021

Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом

Премьер—министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что к президенту России Владимиру Путину, которого он считает своим наставником, всегда можно обратиться за... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:35

2021-05-22T12:35

2021-05-22T15:20

россия

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер—министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что к президенту России Владимиру Путину, которого он считает своим наставником, всегда можно обратиться за советом и поддержкой."Я уже говорил, что главный наставник для меня — это президент России Владимир Владимирович Путин. Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит", — сказал Мишустин на марафоне "Новое знание", отвечая на вопрос, кого он считает своим наставником.Он добавил, что очень серьезно относится к теме наставничества и считает его важной частью работы любого руководителя. По словам премьера, на каждом этапе жизни наставники у него были: например, школьные учителя, которые привили ему любовь к предметам - в частности, учительница математики и литературы.По мнению Мишустина, самое важное — когда между наставником и его учеником возникает доверие, чтобы можно было посоветоваться 24 часа в сутки."Конечно, в более зрелом возрасте возникает необходимость в этом реже, но знание того, что рядом есть человек, наставник, и что к нему всегда можно обратиться — дорого стоит", — добавил он.

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733441020.html

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Мишустин назвал Путина своим главным наставником Премьер—министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что к президенту России Владимиру Путину, которого он считает своим наставником, всегда можно обратиться за советом и поддержкой. 2021-05-22T12:35 true PT0M38S

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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество