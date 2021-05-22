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Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом
Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом - РИА Новости, 22.05.2021
Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом
Премьер—министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что к президенту России Владимиру Путину, которого он считает своим наставником, всегда можно обратиться за... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:35
2021-05-22T15:20
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер—министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что к президенту России Владимиру Путину, которого он считает своим наставником, всегда можно обратиться за советом и поддержкой."Я уже говорил, что главный наставник для меня — это президент России Владимир Владимирович Путин. Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит", — сказал Мишустин на марафоне "Новое знание", отвечая на вопрос, кого он считает своим наставником.Он добавил, что очень серьезно относится к теме наставничества и считает его важной частью работы любого руководителя. По словам премьера, на каждом этапе жизни наставники у него были: например, школьные учителя, которые привили ему любовь к предметам - в частности, учительница математики и литературы.По мнению Мишустина, самое важное — когда между наставником и его учеником возникает доверие, чтобы можно было посоветоваться 24 часа в сутки."Конечно, в более зрелом возрасте возникает необходимость в этом реже, но знание того, что рядом есть человек, наставник, и что к нему всегда можно обратиться — дорого стоит", — добавил он.
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Мишустин назвал Путина своим главным наставником
Премьер—министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что к президенту России Владимиру Путину, которого он считает своим наставником, всегда можно обратиться за советом и поддержкой.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество

Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом

12:35 22.05.2021 (обновлено: 15:20 22.05.2021)
 
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер—министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что к президенту России Владимиру Путину, которого он считает своим наставником, всегда можно обратиться за советом и поддержкой.
"Я уже говорил, что главный наставник для меня — это президент России Владимир Владимирович Путин. Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит", — сказал Мишустин на марафоне "Новое знание", отвечая на вопрос, кого он считает своим наставником.
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Он добавил, что очень серьезно относится к теме наставничества и считает его важной частью работы любого руководителя. По словам премьера, на каждом этапе жизни наставники у него были: например, школьные учителя, которые привили ему любовь к предметам - в частности, учительница математики и литературы.
По мнению Мишустина, самое важное — когда между наставником и его учеником возникает доверие, чтобы можно было посоветоваться 24 часа в сутки.
"Конечно, в более зрелом возрасте возникает необходимость в этом реже, но знание того, что рядом есть человек, наставник, и что к нему всегда можно обратиться — дорого стоит", — добавил он.
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