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Мишустин оценил влияние России на развитие человечества
Мишустин оценил влияние России на развитие человечества - РИА Новости, 22.05.2021
Мишустин оценил влияние России на развитие человечества
Россия всегда была кузницей кадров во всех областях, фамилии талантливых соотечественников известны во всем мире, и сегодня в стране много специалистов, которые РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:17
2021-05-22T15:29
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия всегда была кузницей кадров во всех областях, фамилии талантливых соотечественников известны во всем мире, и сегодня в стране много специалистов, которые возвращают страну на передовые рубежи науки и технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Наша страна всегда была кузницей талантливых кадров – во всех без исключения областях. Россия оказала колоссальное влияние на развитие человечества. Такие фамилии наших соотечественников, как Чайковский, Малевич, Толстой, Лермонтов, Пушкин, конечно же Менделеев, Лобачевский, Ландау известны во всем мире. Нам есть, чем гордиться, друзья", - сказал Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Новое знание".При этом он напомнил, что российская научная школа вместе со всей страной пережила непростые времена в 1990-е годы, когда молодые люди предпочитали высшему образованию возможность получения быстрого и большого заработка.По его словам, сегодня мир меняется – идет активная цифровая трансформация всех сфер экономики, формируется новая реальность, и поэтому молодым людям нужно быть готовыми решать гораздо более сложные задачи, вооружать себя знаниями, и с их помощью совершать прорыв.Мишустин также пообещал участникам марафона рассказать несколько реальных историй успеха людей, которые в России совершают "крутые открытия, двигают страну вперед, делают весь мир лучше".
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353
60
"Наша страна всегда была кузницей кадров" – Мишустин
Россия всегда была кузницей кадров во всех областях, фамилии талантливых соотечественников известны во всем мире, и сегодня в стране много специалистов, которые возвращают страну на передовые рубежи науки и технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Новое знание".
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россия, михаил мишустин, общество

Мишустин оценил влияние России на развитие человечества

12:17 22.05.2021 (обновлено: 15:29 22.05.2021)
 
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия всегда была кузницей кадров во всех областях, фамилии талантливых соотечественников известны во всем мире, и сегодня в стране много специалистов, которые возвращают страну на передовые рубежи науки и технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Наша страна всегда была кузницей талантливых кадров – во всех без исключения областях. Россия оказала колоссальное влияние на развитие человечества. Такие фамилии наших соотечественников, как Чайковский, Малевич, Толстой, Лермонтов, Пушкин, конечно же Менделеев, Лобачевский, Ландау известны во всем мире. Нам есть, чем гордиться, друзья", - сказал Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Новое знание".
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При этом он напомнил, что российская научная школа вместе со всей страной пережила непростые времена в 1990-е годы, когда молодые люди предпочитали высшему образованию возможность получения быстрого и большого заработка.
"Востребованные инженеры и ученые часто уезжали за рубеж в поисках лучшей жизни. Но, к счастью, наша научная школа не была полностью утеряна. У нас и сейчас очень много потрясающе талантливых людей, которые возвращают нашу страну на передовые рубежи науки и технологий. Это граждане нашей большой страны. В очень сложное время они не прекращали учиться, осваивали фундаментальные знания, становились настоящими профессионалами и мастерами своего дела", - отметил глава кабмина.
По его словам, сегодня мир меняется – идет активная цифровая трансформация всех сфер экономики, формируется новая реальность, и поэтому молодым людям нужно быть готовыми решать гораздо более сложные задачи, вооружать себя знаниями, и с их помощью совершать прорыв.
Мишустин также пообещал участникам марафона рассказать несколько реальных историй успеха людей, которые в России совершают "крутые открытия, двигают страну вперед, делают весь мир лучше".
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