https://ria.ru/20210522/mishustin-1733441020.html

Мишустин оценил влияние России на развитие человечества

Мишустин оценил влияние России на развитие человечества - РИА Новости, 22.05.2021

Мишустин оценил влияние России на развитие человечества

Россия всегда была кузницей кадров во всех областях, фамилии талантливых соотечественников известны во всем мире, и сегодня в стране много специалистов, которые РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:17

2021-05-22T12:17

2021-05-22T15:29

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия всегда была кузницей кадров во всех областях, фамилии талантливых соотечественников известны во всем мире, и сегодня в стране много специалистов, которые возвращают страну на передовые рубежи науки и технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Наша страна всегда была кузницей талантливых кадров – во всех без исключения областях. Россия оказала колоссальное влияние на развитие человечества. Такие фамилии наших соотечественников, как Чайковский, Малевич, Толстой, Лермонтов, Пушкин, конечно же Менделеев, Лобачевский, Ландау известны во всем мире. Нам есть, чем гордиться, друзья", - сказал Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Новое знание".При этом он напомнил, что российская научная школа вместе со всей страной пережила непростые времена в 1990-е годы, когда молодые люди предпочитали высшему образованию возможность получения быстрого и большого заработка.По его словам, сегодня мир меняется – идет активная цифровая трансформация всех сфер экономики, формируется новая реальность, и поэтому молодым людям нужно быть готовыми решать гораздо более сложные задачи, вооружать себя знаниями, и с их помощью совершать прорыв.Мишустин также пообещал участникам марафона рассказать несколько реальных историй успеха людей, которые в России совершают "крутые открытия, двигают страну вперед, делают весь мир лучше".

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733440559.html

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733439744.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Наша страна всегда была кузницей кадров" – Мишустин Россия всегда была кузницей кадров во всех областях, фамилии талантливых соотечественников известны во всем мире, и сегодня в стране много специалистов, которые возвращают страну на передовые рубежи науки и технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне "Новое знание". 2021-05-22T12:17 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, михаил мишустин, общество