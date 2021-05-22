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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210522/mishustin-1733440559.html
Мишустин назвал создание эффективных вакцин от COVID-19 победой России
Мишустин назвал создание эффективных вакцин от COVID-19 победой России - РИА Новости, 22.05.2021
Мишустин назвал создание эффективных вакцин от COVID-19 победой России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал создание эффективных вакцин против коронавируса победой России, отметив, что достигнута она была благодаря... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:11
2021-05-22T15:20
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал создание эффективных вакцин против коронавируса победой России, отметив, что достигнута она была благодаря профессионализму и настойчивости ученых и врачей."Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин - это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов", - сказал он на просветительском марафоне "Новое Знание".Мишустин отметил, что в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, специалисты незамедлительно включились в борьбу."И сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса", - добавил премьер.
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Мишустин: "Создание эффективных вакцин – это наша победа"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "Спутник V" можно официально назвать одной из самых востребованных вакцин против коронавируса в мире, которая доказала свою безопасность и эффективность. "Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: "Спутник V" - одна из самых востребованных вакцин в мире", - сказал он на просветительском марафоне "Новое Знание".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин назвал создание эффективных вакцин от COVID-19 победой России

12:11 22.05.2021 (обновлено: 15:20 22.05.2021)
 
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал создание эффективных вакцин против коронавируса победой России, отметив, что достигнута она была благодаря профессионализму и настойчивости ученых и врачей.
"Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин - это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов", - сказал он на просветительском марафоне "Новое Знание".
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Мишустин отметил, что в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, специалисты незамедлительно включились в борьбу.
"И сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса", - добавил премьер.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
 
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