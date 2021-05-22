https://ria.ru/20210522/mishustin-1733440559.html

Мишустин назвал создание эффективных вакцин от COVID-19 победой России

Мишустин назвал создание эффективных вакцин от COVID-19 победой России - РИА Новости, 22.05.2021

Мишустин назвал создание эффективных вакцин от COVID-19 победой России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал создание эффективных вакцин против коронавируса победой России, отметив, что достигнута она была благодаря... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:11

2021-05-22T12:11

2021-05-22T15:20

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал создание эффективных вакцин против коронавируса победой России, отметив, что достигнута она была благодаря профессионализму и настойчивости ученых и врачей."Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин - это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов", - сказал он на просветительском марафоне "Новое Знание".Мишустин отметил, что в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, специалисты незамедлительно включились в борьбу."И сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса", - добавил премьер.

https://ria.ru/20210521/vaktsina-1733333806.html

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Мишустин: "Создание эффективных вакцин – это наша победа" Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "Спутник V" можно официально назвать одной из самых востребованных вакцин против коронавируса в мире, которая доказала свою безопасность и эффективность. "Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: "Спутник V" - одна из самых востребованных вакцин в мире", - сказал он на просветительском марафоне "Новое Знание". 2021-05-22T12:11 true PT1M19S

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