Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/milliardery-1733423852.html
Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров
Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров - РИА Новости, 22.05.2021
Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров
Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармацевтических компаний от произведенных вакцин против коронавируса, говорится в докладе движения РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:17
2021-05-22T16:07
вакцина moderna
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54ffdfa0886c3108e83422bb9b74790a.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармацевтических компаний от произведенных вакцин против коронавируса, говорится в докладе движения The People's Vaccine Alliance, в которое входят различные правозащитные, гуманитарные и медицинские организации.В число новых миллиардеров, в частности, вошли четыре представителя американской компании Moderna: генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.Кроме того, в списке также оказались глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics.Отмечается, что суммарное состояние новых миллиардеров достигает 19,3 миллиарда долларов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 165 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 3,4 миллиона пациентов.
https://ria.ru/20210410/durov-1727712001.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eb21c74f97e56daa71e695ece9dba71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, в мире, экономика

Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров

09:17 22.05.2021 (обновлено: 16:07 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармацевтических компаний от произведенных вакцин против коронавируса, говорится в докладе движения The People's Vaccine Alliance, в которое входят различные правозащитные, гуманитарные и медицинские организации.
В число новых миллиардеров, в частности, вошли четыре представителя американской компании Moderna: генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.
Кроме того, в списке также оказались глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics.
Отмечается, что суммарное состояние новых миллиардеров достигает 19,3 миллиарда долларов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 165 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 3,4 миллиона пациентов.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 18:07
Forbes исключил Дурова из числа арабских миллиардеров
 
Вакцина ModernaВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19В миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Манижа поблагодарила проголосовавших за нее на Евровидении зрителей
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
Лента новостейМолния