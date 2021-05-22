https://ria.ru/20210522/milliardery-1733423852.html

Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров

Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров - РИА Новости, 22.05.2021

Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров

Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармацевтических компаний от произведенных вакцин против коронавируса, говорится в докладе движения РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T09:17

2021-05-22T09:17

2021-05-22T16:07

вакцина moderna

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54ffdfa0886c3108e83422bb9b74790a.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармацевтических компаний от произведенных вакцин против коронавируса, говорится в докладе движения The People's Vaccine Alliance, в которое входят различные правозащитные, гуманитарные и медицинские организации.В число новых миллиардеров, в частности, вошли четыре представителя американской компании Moderna: генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.Кроме того, в списке также оказались глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics.Отмечается, что суммарное состояние новых миллиардеров достигает 19,3 миллиарда долларов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 165 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 3,4 миллиона пациентов.

https://ria.ru/20210410/durov-1727712001.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, в мире, экономика