https://ria.ru/20210522/milliardery-1733423852.html
Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров
Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров - РИА Новости, 22.05.2021
Благодаря вакцинации от COVID-19 в мире появилось девять новых миллиардеров
Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармацевтических компаний от произведенных вакцин против коронавируса, говорится в докладе движения РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:17
2021-05-22T09:17
2021-05-22T16:07
вакцина moderna
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
в мире
экономика
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармацевтических компаний от произведенных вакцин против коронавируса, говорится в докладе движения The People's Vaccine Alliance, в которое входят различные правозащитные, гуманитарные и медицинские организации.В число новых миллиардеров, в частности, вошли четыре представителя американской компании Moderna: генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.Кроме того, в списке также оказались глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics.Отмечается, что суммарное состояние новых миллиардеров достигает 19,3 миллиарда долларов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 165 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 3,4 миллиона пациентов.
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вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, в мире, экономика
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармацевтических компаний от произведенных вакцин против коронавируса, говорится в докладе движения The People's Vaccine Alliance, в которое входят различные правозащитные, гуманитарные и медицинские организации.
В число новых миллиардеров, в частности, вошли четыре представителя американской компании Moderna: генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.
Кроме того, в списке также оказались глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics.
Отмечается, что суммарное состояние новых миллиардеров достигает 19,3 миллиарда долларов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлено более 165 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 3,4 миллиона пациентов.