https://ria.ru/20210522/medvedi-1733458709.html

В британском зоопарке застрелили медведей, выбравшихся из вольера

В британском зоопарке застрелили медведей, выбравшихся из вольера - РИА Новости, 22.05.2021

В британском зоопарке застрелили медведей, выбравшихся из вольера

Смотрители Уипснейдского зоопарка в Великобритании застрели двух самок бурых медведей, которые благодаря упавшему дереву смогли перебраться из своего вольера в... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T15:40

2021-05-22T15:40

2021-05-22T15:41

великобритания

в мире

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Смотрители Уипснейдского зоопарка в Великобритании застрели двух самок бурых медведей, которые благодаря упавшему дереву смогли перебраться из своего вольера в соседний, создав таким образом угрозу для человека, сообщает телеканал ITV.Инцидент произошел в пятницу 21 мая. Как сообщил главный куратор зоопарка Малькольм Фицпатрик, упавшее из-за сильного ветра дерево около вольера медведей стало "мостом", по которому животные перебрались в соседний вольер, где обитает кабан, и напали на него."Наши опытные смотрители зоопарка, которые прибыли на место происшествия за несколько минут, быстро оценили ситуацию и решили, что единственный выход – умертвить животных", - заявил Фицпатрик, отметив, что "медведи – сильные и опасные хищники".Как добавляет телеканал, ограда в вольере кабана достаточно низкая. Это значит, что медведи при желании могли бы через нее перебраться. Главный куратор зоопарка отметил, что администрация проведет расследование инцидента, чтобы в будущем такая ситуация не повторилась.

https://ria.ru/20210506/prints-1731280046.html

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