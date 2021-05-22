Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Евровидение 2020 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210522/manizha-1733460196.html
"Все помешались". Иностранцы рассказали, что их поразило в номере Манижи
"Все помешались". Иностранцы рассказали, что их поразило в номере Манижи - РИА Новости, 22.05.2021
"Все помешались". Иностранцы рассказали, что их поразило в номере Манижи
Огромное платье певицы Манижи, представляющей Россию на конкурсе Евровидение-2021, вызвало бурное обсуждение в Сети. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:00
2021-05-22T22:03
евровидение — 2021
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
роттердам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733345275_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_24f7c0949897faed1827460cba2f9e5a.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Огромное платье певицы Манижи, представляющей Россию на конкурсе Евровидение-2021, вызвало бурное обсуждение в Сети.Во время номера артистка буквально выходит из своего костюма. Она объяснила журналистам, что платье является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. "Вау! Мощное выступление, а открывающееся платье — это умный ход", — написал один из комментаторов. Многие пользователи согласились, что Россия — фаворит на конкурсе, отметив "причудливое бабушкино платье на колесиках". "Я думаю, внутри этого огромного платья заперли где-то десять артистов подтанцовки", — пошутил другой комментатор.Как пишет британская газета Daily Express, все вокруг буквально помешались на выступлении Манижи. В статье отмечается, что перед финалом Евровидения многие до сих пор говорят про российский номер."Зрители все еще обсуждают огромное платье певицы и очень хотят увидеть ее выступление (в финале) на выходных", — говорится в публикации. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступает на Евровидении с песней "Russian Woman". С ней она вышла в финал, который состоится сегодня вечером на арене Ahoy в Роттердаме.
https://ria.ru/20210522/evrovidenie-1733418166.html
https://ria.ru/20210521/evrovidenie-1733258676.html
россия
роттердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733345275_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_6dd085177f057e3c2d01d7328677d017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, роттердам

"Все помешались". Иностранцы рассказали, что их поразило в номере Манижи

16:00 22.05.2021 (обновлено: 22:03 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Огромное платье певицы Манижи, представляющей Россию на конкурсе Евровидение-2021, вызвало бурное обсуждение в Сети.
Во время номера артистка буквально выходит из своего костюма. Она объяснила журналистам, что платье является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться.
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
07:04Евровидение — 2021
Бывшая участница Евровидения предсказала результат выступления Манижи
"Вау! Мощное выступление, а открывающееся платье — это умный ход", — написал один из комментаторов.
Многие пользователи согласились, что Россия — фаворит на конкурсе, отметив "причудливое бабушкино платье на колесиках".
"Я думаю, внутри этого огромного платья заперли где-то десять артистов подтанцовки", — пошутил другой комментатор.
"Россия уже победила только благодаря трюку с платьем!" — заключил один из пользователей.
Как пишет британская газета Daily Express, все вокруг буквально помешались на выступлении Манижи. В статье отмечается, что перед финалом Евровидения многие до сих пор говорят про российский номер.
"Зрители все еще обсуждают огромное платье певицы и очень хотят увидеть ее выступление (в финале) на выходных", — говорится в публикации.
Певица Манижа на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 11:35Культура
Букмекеры пересмотрели позицию Манижи после второго полуфинала
Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступает на Евровидении с песней "Russian Woman". С ней она вышла в финал, который состоится сегодня вечером на арене Ahoy в Роттердаме.
 
Евровидение — 2021Manizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияРоттердам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
22:50На Украине предрекли провал "Крымской платформы"
Лента новостейМолния