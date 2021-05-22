https://ria.ru/20210522/manizha-1733460196.html
"Все помешались". Иностранцы рассказали, что их поразило в номере Манижи
"Все помешались". Иностранцы рассказали, что их поразило в номере Манижи - РИА Новости, 22.05.2021
"Все помешались". Иностранцы рассказали, что их поразило в номере Манижи
Огромное платье певицы Манижи, представляющей Россию на конкурсе Евровидение-2021, вызвало бурное обсуждение в Сети. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:00
2021-05-22T16:00
2021-05-22T22:03
евровидение — 2021
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
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роттердам
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Огромное платье певицы Манижи, представляющей Россию на конкурсе Евровидение-2021, вызвало бурное обсуждение в Сети.Во время номера артистка буквально выходит из своего костюма. Она объяснила журналистам, что платье является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. "Вау! Мощное выступление, а открывающееся платье — это умный ход", — написал один из комментаторов. Многие пользователи согласились, что Россия — фаворит на конкурсе, отметив "причудливое бабушкино платье на колесиках". "Я думаю, внутри этого огромного платья заперли где-то десять артистов подтанцовки", — пошутил другой комментатор.Как пишет британская газета Daily Express, все вокруг буквально помешались на выступлении Манижи. В статье отмечается, что перед финалом Евровидения многие до сих пор говорят про российский номер."Зрители все еще обсуждают огромное платье певицы и очень хотят увидеть ее выступление (в финале) на выходных", — говорится в публикации. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступает на Евровидении с песней "Russian Woman". С ней она вышла в финал, который состоится сегодня вечером на арене Ahoy в Роттердаме.
https://ria.ru/20210522/evrovidenie-1733418166.html
https://ria.ru/20210521/evrovidenie-1733258676.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, роттердам
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости
. Огромное платье певицы Манижи
, представляющей Россию
на конкурсе Евровидение-2021, вызвало бурное обсуждение в Сети.
Во время номера артистка буквально выходит из своего костюма. Она объяснила журналистам, что платье является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться.
"Вау! Мощное выступление, а открывающееся платье — это умный ход", — написал один из комментаторов.
Многие пользователи согласились, что Россия — фаворит на конкурсе, отметив "причудливое бабушкино платье на колесиках".
"Я думаю, внутри этого огромного платья заперли где-то десять артистов подтанцовки", — пошутил другой комментатор.
"Россия уже победила только благодаря трюку с платьем!" — заключил один из пользователей.
Как пишет британская газета Daily Express
, все вокруг буквально помешались на выступлении Манижи. В статье отмечается, что перед финалом Евровидения многие до сих пор говорят про российский номер.
"Зрители все еще обсуждают огромное платье певицы и очень хотят увидеть ее выступление (в финале) на выходных", — говорится в публикации.
Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступает на Евровидении с песней "Russian Woman". С ней она вышла в финал, который состоится сегодня вечером на арене Ahoy в Роттердаме
.