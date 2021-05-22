https://ria.ru/20210522/lisa-1733460068.html

В Севастополе на ребенка напала лиса, зараженная бешенством

В Севастополе на ребенка напала лиса, зараженная бешенством - РИА Новости, 22.05.2021

В Севастополе на ребенка напала лиса, зараженная бешенством

Дикая лиса покусала ребенка в Севастополе, в одном из муниципальных округов введен карантин по бешенству, сообщает пресс-служба правительства Севастополя. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T15:57

2021-05-22T15:57

2021-05-22T15:57

здоровье - общество

республика крым

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Дикая лиса покусала ребенка в Севастополе, в одном из муниципальных округов введен карантин по бешенству, сообщает пресс-служба правительства Севастополя."Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству проводятся в Балаклавском муниципальном округе Севастополя, на территории которого находится село Флотское", - говорится в сообщении.Решение принято, по данным правительства, после обращения в ветслужбу жительницы села Флотское из-за того, что дикая лиса покусала ее несовершеннолетнего сына. Сама лиса погибла."Ребенок был доставлен в травмпункт пятой городской больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь: врачи осмотрели пострадавшего мальчика и обработали рану, проведена консультация главного внештатного инфекциониста ЮФО. В настоящее время мальчик находится на амбулаторном лечении, его состояние оценивается как удовлетворительное", - отметили в правительстве.В связи с тем, что у напавшей дикой лисы установлен диагноз бешенство, на территории Балаклавского муниципального округа города Севастополя начаты мероприятия по профилактике и борьбе с бешенством животных.

https://ria.ru/20210503/ukusy-1730979533.html

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здоровье - общество, республика крым, севастополь, происшествия