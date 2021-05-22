https://ria.ru/20210522/krym-1733487499.html

В Госдуме резко ответили на слова Киева об условиях поставок воды в Крым

В Госдуме резко ответили на слова Киева об условиях поставок воды в Крым - РИА Новости, 22.05.2021

В Госдуме резко ответили на слова Киева об условиях поставок воды в Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал выдвинутые пресс-секретарем МИД Украины Олегом Николенко условия для восстановления поставок воды из Днепра в... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T21:50

2021-05-22T21:50

2021-05-22T21:50

олег николенко

россия

руслан бальбек

симферополь

украина

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал выдвинутые пресс-секретарем МИД Украины Олегом Николенко условия для восстановления поставок воды из Днепра в Крым, отметив, что Родину ни на что не меняют.Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации". По его мнению, всю воду на полуострове потратили российские военные. При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала.Депутат также назвал "очередными бреднями" мнение Николенко о том, что военные РФ потратили всю воду в Крыму. Бальбек подчеркнул, что российские военные способствуют обеспечению водой крымчан, а "Киеву это признавать, как говорится, не с руки".Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210522/uslovie-1733470848.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210516/evroparlament-1732515753.html

россия

симферополь

украина

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олег николенко, россия, руслан бальбек, симферополь, украина