В Госдуме резко ответили на слова Киева об условиях поставок воды в Крым
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал выдвинутые пресс-секретарем МИД Украины Олегом Николенко условия для восстановления поставок воды из Днепра в Крым, отметив, что Родину ни на что не меняют.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации". По его мнению, всю воду на полуострове потратили российские военные. При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала.
"Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своём - мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат также назвал "очередными бреднями" мнение Николенко о том, что военные РФ потратили всю воду в Крыму. Бальбек подчеркнул, что российские военные способствуют обеспечению водой крымчан, а "Киеву это признавать, как говорится, не с руки".
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.