https://ria.ru/20210522/krym-1733447375.html

В Крым прибыла делегация из Германии

В Крым прибыла делегация из Германии - РИА Новости, 22.05.2021

В Крым прибыла делегация из Германии

Крупная делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T13:29

2021-05-22T13:29

2021-05-22T15:02

юрий гемпель

артек

симферополь

республика крым

челябинская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Крупная делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Всего в состав делегации вошло 25 человек. Первую группу мы уже встретили в аэропорту Симферополя. Остальные прибудут в течение дня", — рассказал он.Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". По словам Гемпеля, это самая большая делегация с начала пандемии коронавируса.Он рассказал, что представители ФРГ примут участие в Международном турнире любительского хоккея наравне с командами из Татарстана, Челябинской области и Республики Крым."Запланирована встреча с главой крымского парламента. Кроме того, делегация посетит мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный", Ливадийский дворец-музей, город-герой Севастополь, детский центр "Артек", а также сыграет матч с крымскими футболистами", — добавил Гемпель.Крымское руководство не раз приглашало посетить полуостров делегации из самых разных стран, чтобы своими глазами увидеть, как изменился регион и оценить реальную ситуацию в республике.

https://ria.ru/20210412/poklonskaya-1727842154.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601891692.html

симферополь

республика крым

челябинская область

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юрий гемпель, артек, симферополь, республика крым, челябинская область