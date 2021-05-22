Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/krym-1733447375.html
В Крым прибыла делегация из Германии
В Крым прибыла делегация из Германии - РИА Новости, 22.05.2021
В Крым прибыла делегация из Германии
Крупная делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T13:29
2021-05-22T15:02
юрий гемпель
артек
симферополь
республика крым
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_5197379aa6846b9f757d6200a6d56ba2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Крупная делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Всего в состав делегации вошло 25 человек. Первую группу мы уже встретили в аэропорту Симферополя. Остальные прибудут в течение дня", — рассказал он.Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". По словам Гемпеля, это самая большая делегация с начала пандемии коронавируса.Он рассказал, что представители ФРГ примут участие в Международном турнире любительского хоккея наравне с командами из Татарстана, Челябинской области и Республики Крым."Запланирована встреча с главой крымского парламента. Кроме того, делегация посетит мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный", Ливадийский дворец-музей, город-герой Севастополь, детский центр "Артек", а также сыграет матч с крымскими футболистами", — добавил Гемпель.Крымское руководство не раз приглашало посетить полуостров делегации из самых разных стран, чтобы своими глазами увидеть, как изменился регион и оценить реальную ситуацию в республике.
https://ria.ru/20210412/poklonskaya-1727842154.html
https://ria.ru/20210318/krym-1601891692.html
симферополь
республика крым
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fe93c4bc04f52f710f1de95388271a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гемпель, артек, симферополь, республика крым, челябинская область

В Крым прибыла делегация из Германии

13:29 22.05.2021 (обновлено: 15:02 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Крупная делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Всего в состав делегации вошло 25 человек. Первую группу мы уже встретили в аэропорту Симферополя. Остальные прибудут в течение дня", — рассказал он.
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 09:43
Поклонская предложила властям Турции послать в Крым делегацию
Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". По словам Гемпеля, это самая большая делегация с начала пандемии коронавируса.
Он рассказал, что представители ФРГ примут участие в Международном турнире любительского хоккея наравне с командами из Татарстана, Челябинской области и Республики Крым.
"Запланирована встреча с главой крымского парламента. Кроме того, делегация посетит мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный", Ливадийский дворец-музей, город-герой Севастополь, детский центр "Артек", а также сыграет матч с крымскими футболистами", — добавил Гемпель.
Крымское руководство не раз приглашало посетить полуостров делегации из самых разных стран, чтобы своими глазами увидеть, как изменился регион и оценить реальную ситуацию в республике.
Ялта - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 21:30
Правительство подготовит меры для привлечения инвесторов в Крым
 
Юрий ГемпельАртекСимферопольРеспублика КрымЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
22:50На Украине предрекли провал "Крымской платформы"
Лента новостейМолния