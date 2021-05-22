https://ria.ru/20210522/kriptovalyuta-1733421673.html

Эксперты рассказали, сколько продлится обвал криптовалют

Эксперты рассказали, сколько продлится обвал криптовалют - РИА Новости, 22.05.2021

Эксперты рассказали, сколько продлится обвал криптовалют

Текущий обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться на несколько месяцев, при этом есть два сценария... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T08:45

2021-05-22T08:45

2021-05-22T08:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

илон маск

tesla motors

михаил богданов

китай

экономика

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Текущий обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться на несколько месяцев, при этом есть два сценария дальнейшего развития событий, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Снижение стоимости биткоина началось после обновления исторического максимума в 64 854 доллара в середине апреля. Коррекция перешла в массовые распродажи на фоне, в том числе, заявлений главы Tesla Илона Маска о приостановке продажи производимых компанией электромобилей за биткоины. На этой неделе цена биткоина падала до 30 тысяч долларов после заявления ассоциаций банковской и интернет-индустрии Китая о том, что финансовые и платежные учреждения не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты."Текущий обвал закончится тем, что институциональные инвесторы наберут себе более выгодные позиции и продолжат держать их в долгую. Если посмотреть на историю движения BTC, то видно, что сам актив очень волатильный и такие просадки уже были не раз. Так что говорить о том, что это еще один конец крипторынка, думаю, не нужно, скорее это способ выбить из рынка оппонентов", - считает основатель криптовалютной платформы "Кошелёк.ру" Михаил Богданов.Он добавил, что коррекция вполне может затянуться на несколько месяцев. "Тем более, что в летнее время активность часто снижается, но вот на годы точно нет", - продолжил эксперт.Основатель экосистемы OTON Анатолий Илле отмечает, что падение биткоина до 30 тысяч долларов разделило аналитиков на два лагеря: оптимисты и пессимисты. "Пессимисты являются апологетами технического анализа и констатируют подтверждение медвежьего тренда биткоина. В среду был подтвержден важный медвежий сигнал (курс упал ниже 20-недельной скользящей средней), который в 2014, 2018 и 2019 годах привел к коррекции на 60-70% через полгода или год", - говорит он.По его словам, этот сценарий предполагает кратковременный отскок до 50-55 тысяч долларов с последующим возобновлением нисходящего тренда, который в течение года закончится падением цены биткоина до 12-13 тысяч долларов. Илле добавил, что оптимисты сравнивают текущий крах курса главной криптовалюты с обвалом рынков в марте 2020 года, вызванном пандемией. "Тогда резкое снижение цены биткоина закончилось ее V-образным восстановлением и ростом более чем на 1500%, до текущего максимума на уровне 65 тысяч долларов", - отметил он.Кто из этих двух групп аналитиков окажется прав - покажет, как всегда, время, указал Илле. "Если биткоин в этом году сумеет обновить текущий исторический максимум и будет стоить дороже 70 тысяч долларов, значит победили оптимисты. В любом случае, в ближайшее время нас ожидает много интересных событий на рынке криптовалют", - заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/kitay-1732953982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, илон маск, tesla motors, михаил богданов, китай, экономика