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NI назвал встречу Лаврова и Блинкена кошмаром для Киева
NI назвал встречу Лаврова и Блинкена кошмаром для Киева - РИА Новости, 22.05.2021
NI назвал встречу Лаврова и Блинкена кошмаром для Киева
Пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, пишет The... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T22:39
2021-05-22T23:43
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, пишет The National Interest.По мнению автора статьи, переговоры в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них "совершенно другой подтекст". Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против оператора "Северного потока — 2", что вызвало тревогу в Киеве, пишет NI. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать "поражение американской дипломатии". Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" будет стоить стране до шести миллиардов долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, говорится в публикации.Как пишет The National Interest, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах "от Парижа до Берлина"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон активно выступает против реализации проекта и продвигает в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка труб возобновилась в декабре 2020 года.Ранее портал Axios сообщил, что США наложат ограничения не на оператора магистрали Nord Stream 2 AG, а лишь на российские трубоукладчики. Однако Министерство финансов Соединенных Штатов 21 мая сообщило о введении санкций против российских организаций и судов, участвующих в проекте.
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россия, сша, украина, в мире

NI назвал встречу Лаврова и Блинкена кошмаром для Киева

22:39 22.05.2021 (обновлено: 23:43 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, пишет The National Interest.
По мнению автора статьи, переговоры в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них "совершенно другой подтекст".
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
16:26
Украина истошно стонет. Китайцы высмеяли Киев из-за "Северного потока — 2"
Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против оператора "Северного потока — 2", что вызвало тревогу в Киеве, пишет NI. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать "поражение американской дипломатии". Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" будет стоить стране до шести миллиардов долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, говорится в публикации.
Как пишет The National Interest, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.
В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах "от Парижа до Берлина".
"Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины", — заключил автор статьи.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон активно выступает против реализации проекта и продвигает в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка труб возобновилась в декабре 2020 года.
Ранее портал Axios сообщил, что США наложат ограничения не на оператора магистрали Nord Stream 2 AG, а лишь на российские трубоукладчики. Однако Министерство финансов Соединенных Штатов 21 мая сообщило о введении санкций против российских организаций и судов, участвующих в проекте.
 
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