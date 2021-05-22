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Россиянам будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта
Россиянам будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта - РИА Новости, 22.05.2021
Россиянам будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта
Правительство России утвердило постановление о вручении Конституции при получении первого паспорта, решение принято по поручению президента России Владимира... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:46
2021-05-22T13:35
россия
конституция рф
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о вручении Конституции при получении первого паспорта, решение принято по поручению президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба кабмина."С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции. Об этом говорится в изменениях, которые внес председатель правительства Михаил Мишустин в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации", — говорится в сообщении.Решение коснется четырнадцатилетних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике.Рассмотреть вопрос о вручении Конституции вместе с паспортом правительству поручил президент по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в документ.
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россия, конституция рф, михаил мишустин, общество

Россиянам будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта

11:46 22.05.2021 (обновлено: 13:35 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о вручении Конституции при получении первого паспорта, решение принято по поручению президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба кабмина.
"С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции. Об этом говорится в изменениях, которые внес председатель правительства Михаил Мишустин в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Решение коснется четырнадцатилетних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике.
Рассмотреть вопрос о вручении Конституции вместе с паспортом правительству поручил президент по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в документ.
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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