https://ria.ru/20210522/konstitutsiya-1733436923.html

Россиянам будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта

Россиянам будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта - РИА Новости, 22.05.2021

Россиянам будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта

Правительство России утвердило постановление о вручении Конституции при получении первого паспорта, решение принято по поручению президента России Владимира... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:46

2021-05-22T11:46

2021-05-22T13:35

россия

конституция рф

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о вручении Конституции при получении первого паспорта, решение принято по поручению президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба кабмина."С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции. Об этом говорится в изменениях, которые внес председатель правительства Михаил Мишустин в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации", — говорится в сообщении.Решение коснется четырнадцатилетних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике.Рассмотреть вопрос о вручении Конституции вместе с паспортом правительству поручил президент по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в документ.

https://ria.ru/20210323/popravki-1602487209.html

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2021

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россия, конституция рф, михаил мишустин, общество