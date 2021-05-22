https://ria.ru/20210522/koelo-1733253430.html

Стало известно, когда в России выйдет новый роман Пауло Коэльо "Лучник"

Стало известно, когда в России выйдет новый роман Пауло Коэльо "Лучник" - РИА Новости, 22.05.2021

Стало известно, когда в России выйдет новый роман Пауло Коэльо "Лучник"

Новый роман бразильского писателя Пауло Коэльо "Лучник", затрагивающий вопрос осмысленной жизни, когда каждое действие имеет последствия, поступит в продажу в... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T03:39

2021-05-22T03:39

2021-05-22T03:39

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Новый роман бразильского писателя Пауло Коэльо "Лучник", затрагивающий вопрос осмысленной жизни, когда каждое действие имеет последствия, поступит в продажу в России летом 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо-Аст"."Книга Пауло Коэльо "Лучник" выходит в издательстве "АСТ" в мае 2021 года, она поступит в продажу летом 2021 года", - сказали в пресс-службе.Герой романа "Лучник" Тецуя работает плотником, его помощник однажды случайно узнает, что перед ним лучший лучник страны. Тецуя, спускаясь с горы вместе с юношей, успевает поделиться с ним правилами, которые необходимо соблюдать на пути стрелка. Владение луком и стрелами представлено здесь как метафора осмысленной жизни, когда каждое действие имеет последствия."На самом деле, стрельба из лука – это не просто поражение мишени, а попытка увидеть мир через лук. Момент полного напряжения перед тем, как вы разожмете руку. Не имеет значения попадете ли вы в цель или нет. Что действительно важно, так это стать луком, стрелой и самой целью", - сказал Коэльо, которого процитировали в пресс-службе издательства.

https://ria.ru/20200130/1564005245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, эксмо, аст (издательство), пауло коэльо